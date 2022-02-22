父子3人組車隊濫倒建築廢棄物　上鋪乾淨土方躲查緝海削上億

▲桃園地檢署會同台南地檢署指揮環保署、保七總隊等單位針對桃園市林姓父子共3人收取建築廢棄物，運送至台中、台南等國有地棄置，圖為環保署與保七總隊在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園地檢署接獲環保署線報，查出桃園市林姓父子等3人組成車隊，長期收取大台北地區、新竹地區事業廢棄物或一般建築廢棄物，運送至台中、台南地區國有土地或私人土地非法掩埋棄置，經環保署、保七總隊長期蒐證，桃園地檢署22日依違反廢棄物清理法等罪嫌將林姓父子等14人提起公訴，林姓父子3人目前已遭收押。

▲桃園、台南地檢署指揮環保署、保七總隊等單位針對林姓父子3人收取建築廢棄物棄置案，圖為現場蒐證畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢調查，日前接獲環保犯罪平台通報，桃園市境內有不詳廢棄物清運集團，涉嫌隨意棄置廢棄物案，桃檢指派國土保育專組檢察官陳書郁指揮內政部警政署保安第七總隊第三大隊第一中隊，會同環保署北區環境督察大隊、桃園市政府環保局組成專案小組偵辦，經長期蒐證後查獲58歲林姓男子與分別為40歲、34歲的兒子共組車隊，長期以每車4至5萬元不等費用，收取大台北地區、新竹地區事業單位營建廢棄物、一般事業廢棄物運送，以砂石車運送至台中地區、臺南新市區、麻豆區、佳里區等國有、台糖公司所有與私人土地非法掩埋棄置。

▲桃園、台南地檢署指揮環保署、保七總隊等單位針對林姓父子3人收取建築廢棄物棄置案，圖為棄置現場畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

本案歷經專案小組長期蒐證，確認林姓父子車隊收取廢棄物利益，將部分車輛靠行於清除機構某通運公司，另有部分車輛尚未成為合法清除廢棄物車輛即擅自漆上清除許可證號，長期清除收受營建廢棄物後，運送至外縣市棄置。檢警查出，林姓父子車隊裝載廢棄物出場前，在車上先以乾淨土方覆蓋以掩人耳目、避免被檢警查緝，最終查獲包括其他3家公司收取之營建廢棄物與林姓父子車隊分別棄置於台中、台南等國有土地、台糖用地與私人地，謀取不當利益，據估算，林姓父子等人至少獲得上億元不法利益，桃檢複訊後將林姓父子與其他公司等14人依違反廢棄物清理法等罪嫌將林姓父子等14人提起公訴。

▲桃園、台南地檢署指揮環保署、保七總隊等單位針對林姓父子3人收取建築廢棄物棄置案，圖為棄置現場之鳥瞰圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，台南地檢署亦鎖定被告林氏父子車隊集團，經雙方承辦檢察官聯繫並交換證據資料後，確認棄置處所，經多次專案會議討論，擬定全案發動搜索拘捕行動之最佳時機點，並商定由桃檢與南檢共同執行查緝行動。南檢專案小組先於去年10月19日兵分多路包抄林姓父子車隊，逮捕相關成員後，再由桃檢專案小組於去年10月20日接續訊問被告林姓父子車隊，翌日搜索3家靠行之運輸公司等共計16處所，桃檢向桃園法院聲押林姓父子等3人獲准。

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