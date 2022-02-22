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警大外割狠摔非洲鼓女師再議開庭　律師：盼不被幾顆老鼠屎汙染

▲去年4月非洲鼓女教師詹慧玲遭葉姓員警盤查，還出現大外割受傷案，雙方互告案被檢方不起訴處分，詹聲請再議，今天出庭後說明立場。（圖／記者沈繼昌攝）

▲去年4月非洲鼓女教師詹慧玲遭葉姓員警盤查，還出現大外割受傷案，雙方互告案被檢方不起訴處分，詹聲請再議，今天出庭後說明立場。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

擔任非洲鼓老師的詹慧玲去年在中壢街頭被葉姓員警盤查，雙方發生口角，詹女被葉姓員警以大外割制伏送辦，雙方事後互告，桃檢以雙方不起訴處分結案，詹女與律師決定聲請再議，今天出庭後，詹女與律師都認為，聲請再議不針對員警，重點是希望不要再發生警方違法臨檢人民情事，也希望可以接受檢方對葉姓員警緩起訴處分。

擔任非洲鼓老師的詹慧玲去年4月間走在中壢街頭邊吃早點邊趕路上課途中被中壢警分局葉姓員警臨檢，當時詹質疑員警盤查合法性，一度拒絕說出相關個資，詹女與葉員對話時一句「你真的很蠢」，引起葉員不滿還以大外割拋摔，最後帶回派出所上銬扣留。雙方事後互告，桃檢偵訊後都以不起訴結案，詹慧琳律師事後直呼，「我們完全不能接受這樣的不起訴處分理由」。

詹慧玲聲請再議，經台灣高檢署發回桃檢重新開庭，詹女今天下午4時許出庭，經過約一個多小時偵訊，詹女在律師陳孟秀陪同下表示，對於案情不方便說明，但經過與律師討論後，她們可接受檢方給葉姓員警緩起訴處分。

▲去年4月非洲鼓女教師詹慧玲遭葉姓員警盤查，還出現大外割受傷案，雙方互告案被檢方不起訴處分，詹聲請再議，今天出庭後說明立場。（圖／記者沈繼昌攝）

▲非洲鼓女教師詹慧玲向桃檢聲請再議，出庭後說明個人看法。（圖／記者沈繼昌攝）

詹女還說，聲請再議的重點在於檢視評價員警不合法的盤查行為，並非針對葉員窮追猛打，希望未來不要再發生警察違法臨檢人民情事，尤其是走在大馬路上會被警察違法攔檢，以不合理方式配合，不少人支持她的事件一吐怨氣，希望藉由法院認定違法，以遏止警方不當行為。

律師陳孟秀認為，該案並非針對員警給予咎責，或一定要被判刑，但葉的不法行為確實應該被檢視與評價，才不會讓謹守本分的警察被幾顆老鼠屎汙染，她們在意的是員警行為有無明確被檢視違法，即便檢方給予葉員「緩起訴」也能夠接受。

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