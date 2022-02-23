快訊／信義SingGo KTV爆確診足跡　北市證實：美返台境外「Ct值32」

記者袁茵／台北報導

位於信義區商圈的ATT 4 FUN中的SingGo KTV於23日爆確診者足跡，因此所有員工被要求於23日到聯合醫院忠孝院區採檢。對此，台北市衛生局向《東森新媒體ETtoday》證實，為一名美國境外移入（案20205）的確診足跡，個案Ct值為32，由於指揮中心將他判定為境外移入舊案，因此北市府為預防萬一，僅做預防措施，並不會對外公布相關足跡。

信義區ATT 4 FUN中的SingGo KTV於22日晚間被衛生局通知，由於2月11日曾有確診者到過，因此被要求在23日早上8時30分至晚上10時30分到忠孝院區採檢；但有網友質疑，確診者11日消費至今已超過10天，現在才匡列採檢是否太晚？

對此，台北市衛生局23日向《東森新媒體ETtdoay》證實，此為一名美國境外移入（案20205）的確診足跡，個案於1月7日入境，並採「7＋7」（7天防疫旅館居家檢疫、7天自家居家檢疫）方案，個案自稱曾經於1月在美國確診，但因為解隔時都是陰性，因此返回社區；由於個案（案20205）將要返美所以再度採檢，結果驗出陽性確診，Ct值32。

針對網友質疑北市府匡列疫調慢，北市衛生局說明，原本北市府要公布足跡，但因為個案Ct值32，且做抗體檢驗後，中央將此案列為境外移入的舊案，所以便無公布相關足跡，不過北市府已有做防治作為；因為SingGo KTV是較之前的足跡，所以只需要停業清消1天即可恢復營業。