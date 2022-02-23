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台人染疫入境上海＋2　春節後累計達7人

▲上海,浦東機場,入境,防疫,新冠肺炎,旅客,行李。（圖／CFP）

▲上海浦東機場等候入境的旅客。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海市衛健委今（23）日通報，2022年2月22日0至24時，通過口岸聯防聯控機制，報告49例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。49例境外輸入病例中，有1人來自台灣，為春節返台探親後返滬工作居住者，另有43人從香港出發，在上海隔離期間出現症狀，經認定為確診病例。此外，還有8例無症狀感染者，其中1人來自台灣。

▲上海,浦東機場,入境,防疫,新冠肺炎,旅客,行李。（圖／CFP）

▲旅客在浦東機場填寫入境健康聲明。（圖／CFP）

上海境外輸入通報顯示，病例4為台灣地區居民，在台灣地區探親，自台灣地區出發，於2022年2月16日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

▲上海,浦東機場,入境,防疫,新冠肺炎,旅客,行李。（圖／CFP）

▲上海浦東機場實行嚴格的防疫管理措施。（圖／CFP）

無症狀感染者3為台灣地區居民，在台灣地區生活，自台灣地區出發，於2022年2月18日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間例行核酸檢測異常。經排查，區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為無症狀感染者。

這批境外輸入確診名單中有43人來自香港，至於8名無症狀感染者中，則有6人同樣來自香港，包括在香港唸書的陸籍人士及在香港生活居住的民眾，皆為核酸檢測異常反應而被列入無症狀感染者名單。此8例境外輸入性無症狀感染者已轉至定點醫療機構醫學觀察，已追蹤同航班密切接觸者145人，均已落實集中隔離觀察。

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