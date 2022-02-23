75%酒精取代「肥皂洗手」　醫揭恐怖下場

▲許多民眾都會用75%酒精消毒。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（23日）提醒，只有在胞皂和水不易獲得的情況之下，才使用「75%酒精洗手液」應急一下，不能替代肥皂洗手，因酒精無法消除的病毒太多，要親自用肥皂洗手，才不會把腸病毒、鼻病毒、口蹄病毒、諾羅病毒等帶回家給你的小孩和家人。

黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書表示，在餐廳吃飯前，他最近常看到很多人都在用75%酒精勤噴雙手，就是沒有人去用肥皂洗雙手，不知道大家都有看到嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒解釋，由於疫情下，大家都已經知濃度在70%～95%之間的酒精，有消毒效果，那是因為酒精破壞COVID19病毒的病毒膜，使其失去毒性，因此建議「在無法確實洗手的時候，利用酒精來消毒」！

▲▼黃軒提醒，用肥皂洗手的重要性。（圖／記者周宸亘攝）

黃軒提醒，但不代表所有病毒、細菌在你的雙手，在75%酒精搓揉下，也會全部消失了，酒精不能消除的病毒太多了，例如腸病毒、諾羅病毒、鼻病毒、小兒麻痺病毒、A肝病毒、口蹄疫病毒、人類乳突病毒，還有細菌像芽胞桿菌、寄生蟲像隱孢子蟲呢！

黃軒指出，叫大家「勤洗手」，其實是鼓勵大家「用肥皂加水勤快洗手」，你只有在胞皂和水不易獲得的情況之下，才使用「75%酒精洗手液」乾洗手應急一下，而不是在生活上取代了用肥皂洗手！

黃軒說，大家貪圖方便，一直噴洗手液，殊不知酒精洗手液不是所有病菌的殺手，這些病菌從寄生蟲、細菌到病毒，都很好沾在你手掌上的，而75%酒精是對這些微生物無效的。

黃軒強調，你要親自用肥皂洗手，才不會把腸病毒、鼻病毒、口蹄病毒、諾羅病毒等帶回家給你的小孩和家人，這樣清楚了嗎？乖乖聽話，吃飯前、如廁後用肥皂洗手。

►本文獲得黃軒醫師授權。



▼酒精不易殺死這些病菌。（圖／黃軒醫師授權）