陸單日新增確診90例　北京＋10參加武漢如新培訓班染疫

▲北京新增10例新冠肺炎本土確診者。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（23）日公布，2月22日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例205例。包括境外輸入115例（上海49例、廣東38例、北京8例、四川4例、天津3例、雲南3例、福建2例、山東2例、廣西2例、甘肅2例、江蘇1例、浙江1例）及本土病例90例（內蒙古47例、北京10例、遼寧9例、廣東7例、四川6例、湖北5例、江蘇2例、雲南2例、黑龍江1例及山東1例）。

▲武漢如新培訓班成為新一輪新冠傳播鏈。（圖／CFP）

本土確診疫情部分，大陸各地除內蒙古人數較多，其餘各省市皆僅有個位數出現，不過，首都北京出現10名確診人員，其中9人按疫調顯示皆為參加公司組織的外省培訓班染疫，另一名本土確診者則是密接者染疫，程度皆為輕症或普通症狀。

據了解，出差返京的確診人員疑為參加在武漢舉辦的如新培訓班，這場培訓班課程約有66名學員參與，目前已造成武漢、北京、青島等地先後出現染疫人員。對此，如新總部回應陸媒稱，該活動是上海經銷商違規私自舉行的年會，並未上報總部獲批。

根據舉辦年會的飯店說明，會議期間先後累計約有180名住客，多為外地遊客，還有數十名各地藝考生入住。