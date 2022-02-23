南韓新冠單日確診激增17萬例！提早進入「疫情高峰」　重症患者增

▲南韓新冠單日新增確診數激增，攀升至新增17萬例。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從Omicron變異株在南韓成為新冠主流病毒後，單日新增確診數持續暴增，原本防疫當局預估疫情將在3月初到達高峰、單日新增17萬例，沒想到卻比當局預估的時間點還要早，且重症患者數開始攀升至500多人，而死亡數也開始增加。

根據《韓聯社》報導，南韓今（23）日上午9時30分通報新增17萬1452起病例，時隔一天暴增7萬多人，達到當局預估確診高峰數據，刷新疫情以來的紀錄，其中境內感染為17萬1271例、境外移入為181例；重症患者為512人；新增99例死亡。目前南韓共累計232萬9182例確診、7607例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增10萬5973例，占全國新增感染人數比率為61.9%（首爾為4萬1389例、京畿道為5萬3524例、仁川為1萬1060例）；釜山新增1萬2815例；慶尚南道新增8016例；大邱新增6306例；慶尚北道新增4992例；忠清南道新增4832例；光州新增4221例；大田新增4076例；全羅北道新增4010例；蔚山新增3447例；忠清北道新增3469例；江原道新增3192例；全羅南道新增3081例；濟州島新增1762例；世宗新增1079例。

另外，南韓食品醫藥品管理處23日上午正式核准通過韓國輝瑞製藥5至11歲兒童用的新冠疫苗「Comirnaty Inj. 0.1㎎/㎖」。

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