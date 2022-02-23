「代操公司」邀加LINE投資股票　雲林2男辛苦錢差點飛了

記者蔡佩旻／雲林報導

隨著科技進步，詐騙集團也不斷演變新型態詐騙手法，斗南陳姓及曾姓民眾聽信LINE群組股票投資，誆稱低風險高獲利、股票現金增資等話語，兩人一時遭迷惑前往銀行準備匯出10萬及21萬元，幸行員關心得知投資方式有異，報請警方協處，斗南警果真查出該家代操公司早已是遭警示之公司，順利幫民眾保住血汗錢。

▲斗南派出所及新光派出所員警分別前往銀行查證，發現投資代操公司為遭警示之公司，警員進一步經耐心解說，受害民眾這才驚覺受騙，還好白花花的現金還沒匯出去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林斗南警分局指出，22日中午分別接獲京城銀行斗南分行及斗南鎮農會新光分部兩家金融機構行員，來電通知疑似詐騙案件。受害之陳姓與曾姓男子，皆受邀加入Line股票投資群組，詐騙集團佯裝投資專員，向民眾誆稱低風險高獲利、股票現金增資等話語，使民眾信以為真，隨即至金融機構準備轉出新臺幣10萬及21萬元，讓行員聽聞後發覺有異，即通知警方到場協助攔阻詐騙。

經斗南派出所及新光派出所員警分別到場查證，發現投資代操公司為遭警示之公司，且天底下根本沒有穩賺不賠的投資，一聽認定必為詐騙手法，警員進一步經耐心解說、一面安撫一面以網路案例示警說明，受害民眾這才驚覺受騙，還好白花花的現金還沒有匯出去，當下頻頻感謝警察及行員，替他們守住積蓄。

斗南警分局說明，近年因為全球股市熱、社群媒體崛起，許多不肖人士利用臉書社團、LINE群組、Telegram、電話簡訊或LINE簡訊等各種管道，打著名人的旗號誘騙投資人加入群組，不只投資人受害，許多名人也受害。投資人加入群組後，就一步步被誘騙去開複委託戶投資港仙股、國外有價證券、比特幣，最後再被詐騙集團割韭菜，等投資人發現上當後，群組就被關閉、詐騙集團也早已人去樓空。

斗南分局表示，呼籲民眾如接獲不明簡訊、疑似不法或詐騙情況，務必再次提醒自己「冷靜」、「查證」、「報警」的防詐騙三步驟，也建議民眾投資應要核發執照的合法金融機構，如遇疑似不法或詐騙情況，可向金管會或警方提供情報進行檢舉，共同守護自身財產安全。

▲斗南派出所及新光派出所員警分別前往銀行查證，發現投資代操公司為遭警示之公司，警員進一步經耐心解說，受害民眾這才驚覺受騙，還好白花花的現金還沒匯出去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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