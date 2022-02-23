俄國揮軍烏東　拜登調派8架F-35、32架阿帕契進駐北約東翼

▲F-35戰鬥機前往波羅的海部署。（示意圖／USAF）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防部匿名官員透露，總統拜登22日下令重新調動歐洲駐軍部署，派遣800名陸軍步兵前往波羅地海區域，並將最多8架F-35戰機調派到北約（NATO）東翼幾個基地。

路透社報導，拜登除了調動地面部隊和F-35戰機，還會從歐洲駐軍中派遣32架阿帕契攻擊直升機，到波羅的海以及波蘭。這位國防部高層官員指出，增加在波羅的海以及北約東翼的駐軍，是要確保北約盟友的安全，阻止任何可能對北約成員國的入侵，美軍駐軍也會和地主國軍隊共同訓練；他強調這些部署都是從歐洲駐軍中調動，並沒有從美國本土加派新的兵力。

拜登當天表示俄羅斯已經展開入侵烏克蘭的行動，並宣布對俄羅斯進行金融制裁，同時承諾確保這些制裁影響最大的是俄羅斯的經濟，避免全球石油、天然氣供應和經濟收到波及。他也說授權調動歐洲駐軍的部署，是基於防範任何潛在針對北約的攻擊。

烏克蘭東部的頓內次克和盧甘斯克地區，部分由親俄武裝分子佔據，日前兩地區分別成立頓內次克共和國和盧甘斯克共和國，普丁21日更簽署單方面承認兩個「共和國」獨立，並且以「維和」為由派兵進駐，美、英和歐盟國家同聲抨擊俄國侵犯烏克蘭領土，22日紛紛祭出制裁。