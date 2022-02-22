「航空業的潮牌」星宇航空　打造高質感飛行體驗

▲星宇航空創辦人張國煒盼打造高質感的航空體驗，期許「立足亞洲，閃耀寰宇」。（圖／品牌提供）

2016年創辦人張國煒宣布籌設「星宇航空」，並於隔年成立星宇投資有限公司並成立辦公室，2018年獲交通部民航局核准籌設並向經濟部提出「星宇航空公司」設立登記，同年5月登記核准，並於2019年底獲得民航局核發之民用航空運輸業許可證以及航線證書，張國煒的航空帝國順利展翅。

星宇航空於2019年起陸續採購空中巴士A321neo機型擔任中短程航線主力，也是國內首家於窄體客機導入全平躺坐椅的業者。

無懼疫情推出「微旅行」方案 創佳績

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張國煒盼打造高質感的航空體驗，期許「立足亞洲，閃耀寰宇」，機隊配色大地金、玫瑰金、耀石黑，分別象徵創新思維、專業本位，以及安全至上的思維。

▲受疫情影響，星宇航空雖歷經砍班，但仍持續拓點。（圖／品牌提供）

2020年初新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，星宇航空無懼疫情，於1月23日正式首航，滿載旅客於桃園機場起飛至澳門，飛峴港、檳城等航班也於同日起飛。

彼時桃園機場推出「微旅行」方案，航空公司可申請載客升空飛行不出國境再返回機場，張國煒負責星宇首趟微旅行包機，新品牌加上新穎的服務，不少民眾衝著「K董」張國煒親自駕機而來，讓星宇航空首次於疫情期間殺出血路，創下班班客滿佳績。

此外，星宇航空也被譽為「航空業的潮牌」，其機上餐點與LONGTAIL TAIPEI、胡同燒肉聯名，亦於疫情期間推出潮牌聯名口罩、餐包、機上收納包等，借重老臣聶國維商業頭腦，開拓聯名商品和購物市場。

「航空業的潮牌」 開拓聯名商品和購物市場

受疫情影響，星宇航空2020年初澳門、峴港等航線雖歷經砍班，但兩年來星宇航空持續拓點，2020年陸續開拓大阪、東京、曼谷；2021年再開拓吉隆坡、馬尼拉、胡志明市、新加坡等東南亞航點。

▲桃園機場推出「微旅行」方案，星宇航空提供微旅行包機服務。（圖／品牌提供）

星宇航空日前已分配到台北飛美國15條航線，預計於今年中至明年初陸續擘畫美國航線，估計可飛往美國14個城市，A350-900將執飛洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略、聖荷西、關島、檀香山等7條航線，A350-1000負責紐約、華盛頓、波士頓、休士頓、達拉斯、芝加哥、邁阿密8條航線。

星宇航空旗下機隊包括6架A321neo班機，預計將再引進13架；首架A330neo將於今年2月交機，陸續將再引進8架，也是國內首家引入A330neo的國籍航空。A350預計引入18架，包括10架A350-900以及8架A350-1000，預計今年第二季開始導入。屆時旗下機隊將可達39架。



