　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「航空業的潮牌」星宇航空　打造高質感飛行體驗

▲▼2021企業品牌聲望大調查,星宇航空。（圖／品牌提供）

▲星宇航空創辦人張國煒盼打造高質感的航空體驗，期許「立足亞洲，閃耀寰宇」。（圖／品牌提供）

2016年創辦人張國煒宣布籌設「星宇航空」，並於隔年成立星宇投資有限公司並成立辦公室，2018年獲交通部民航局核准籌設並向經濟部提出「星宇航空公司」設立登記，同年5月登記核准，並於2019年底獲得民航局核發之民用航空運輸業許可證以及航線證書，張國煒的航空帝國順利展翅。

星宇航空於2019年起陸續採購空中巴士A321neo機型擔任中短程航線主力，也是國內首家於窄體客機導入全平躺坐椅的業者。

無懼疫情推出「微旅行」方案　創佳績

[廣告]請繼續往下閱讀...

張國煒盼打造高質感的航空體驗，期許「立足亞洲，閃耀寰宇」，機隊配色大地金、玫瑰金、耀石黑，分別象徵創新思維、專業本位，以及安全至上的思維。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,星宇航空。（圖／品牌提供）

▲受疫情影響，星宇航空雖歷經砍班，但仍持續拓點。（圖／品牌提供）

2020年初新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，星宇航空無懼疫情，於1月23日正式首航，滿載旅客於桃園機場起飛至澳門，飛峴港、檳城等航班也於同日起飛。

彼時桃園機場推出「微旅行」方案，航空公司可申請載客升空飛行不出國境再返回機場，張國煒負責星宇首趟微旅行包機，新品牌加上新穎的服務，不少民眾衝著「K董」張國煒親自駕機而來，讓星宇航空首次於疫情期間殺出血路，創下班班客滿佳績。

此外，星宇航空也被譽為「航空業的潮牌」，其機上餐點與LONGTAIL TAIPEI、胡同燒肉聯名，亦於疫情期間推出潮牌聯名口罩、餐包、機上收納包等，借重老臣聶國維商業頭腦，開拓聯名商品和購物市場。

「航空業的潮牌」　開拓聯名商品和購物市場

受疫情影響，星宇航空2020年初澳門、峴港等航線雖歷經砍班，但兩年來星宇航空持續拓點，2020年陸續開拓大阪、東京、曼谷；2021年再開拓吉隆坡、馬尼拉、胡志明市、新加坡等東南亞航點。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,星宇航空。（圖／品牌提供）

▲桃園機場推出「微旅行」方案，星宇航空提供微旅行包機服務。（圖／品牌提供）

星宇航空日前已分配到台北飛美國15條航線，預計於今年中至明年初陸續擘畫美國航線，估計可飛往美國14個城市，A350-900將執飛洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略、聖荷西、關島、檀香山等7條航線，A350-1000負責紐約、華盛頓、波士頓、休士頓、達拉斯、芝加哥、邁阿密8條航線。

星宇航空旗下機隊包括6架A321neo班機，預計將再引進13架；首架A330neo將於今年2月交機，陸續將再引進8架，也是國內首家引入A330neo的國籍航空。A350預計引入18架，包括10架A350-900以及8架A350-1000，預計今年第二季開始導入。屆時旗下機隊將可達39架。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,星宇航空。（圖／活動小組）
 

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
美女選秀歌手病逝　享年31歲
好市多傳說！他曝「這款神物」　女兒小6用到結婚變嫁妝
快訊／帽T殺手轟死新店爸　共犯抓到了
烏俄衝突升溫！烏克蘭總統：考慮和俄羅斯斷交
鋼琴女神洩「真實三圍」！　一拉褲頭萬網暴動
最辣國文老師轟陳學聖「丟臉老人」　買不到蛋是人品問題
美軍進入3級戰備警戒！空軍15分鐘內可出動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國人對國際旅行的回憶　中華航空見證台灣航空歷史軌跡

「航空業的潮牌」星宇航空　打造高質感飛行體驗

澳洲576箱雞蛋空運抵台！洗選蛋「小漲」反映產地價　不再凍漲

長榮航空以「飛航安全、服務親切」　獲選顧客信任優質品牌

主打「人人均能飛行啟程」　AirAsia插旗台灣打開新局

貓奴必逛「貓美術館」2度來台！全新貓畫真跡首次海外展出

桃園今日本土+0　市府：2月底視情況調整防疫

快訊／旅客掉落軌道！台鐵「死傷事故」　員林=彰化雙向延誤

LG在台深耕20年　打造舒適、健康及美好的生活為核心

無人機產業夯！華梵成立國家考場　輔導全校學生拿證照

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

國人對國際旅行的回憶　中華航空見證台灣航空歷史軌跡

「航空業的潮牌」星宇航空　打造高質感飛行體驗

澳洲576箱雞蛋空運抵台！洗選蛋「小漲」反映產地價　不再凍漲

長榮航空以「飛航安全、服務親切」　獲選顧客信任優質品牌

主打「人人均能飛行啟程」　AirAsia插旗台灣打開新局

貓奴必逛「貓美術館」2度來台！全新貓畫真跡首次海外展出

桃園今日本土+0　市府：2月底視情況調整防疫

快訊／旅客掉落軌道！台鐵「死傷事故」　員林=彰化雙向延誤

LG在台深耕20年　打造舒適、健康及美好的生活為核心

無人機產業夯！華梵成立國家考場　輔導全校學生拿證照

直擊驚悚現場！長髮女闖鐵軌身體遭列車截成2段　警蓋白布追死因

癌細胞「擴散肝、肺、脊」堅持參賽！美女選秀歌手病逝　享年31歲

德國停止批准「北溪2號」天然氣管線　反制俄羅斯對烏行動

國人對國際旅行的回憶　中華航空見證台灣航空歷史軌跡

IKEA爆紅冬天神器「靠枕棉被」開箱！加碼平替款只要一半價錢

炎亞綸再接Live節目主持棒　認了「沒想到一個人能辦到」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

陳江和發明小遊戲！短打拿紅包　江坤宇開獎差點「涼去」

「西方騙了我們！」　普丁出兵烏東內幕曝光

「航空業的潮牌」星宇航空　打造高質感飛行體驗

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

15歲兒撞癱21歲護理師　爸卻急問：怎脫產

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

遊民凍死「不到1小時送來3件」　接體員曝：全身縮著

快訊／本土+5「分佈南北2縣市」、另增39例境外

他曝好市多1神物　女兒小6用到結婚變嫁妝

下雨衣服乾不了？「4個快速烘衣法」達人最推

北北基7縣市大雨！明起「新冷氣團」濕凍10℃

更多熱門

相關新聞

長榮航空獲選顧客信任優質品牌

長榮航空獲選顧客信任優質品牌

長榮航空起源，為集團創辦人暨總裁張榮發盼將享譽世界的海運服務延伸至天空，於1989年成立長榮航空公司，長榮集團秉持「挑戰、創新、團隊」的企業文化，自開航以來，即以「飛航安全快捷、服務親切周到、經營有效創新」為理念，打造顧客信任的優質品牌形象。

AirAsia插旗台灣打開新局

AirAsia插旗台灣打開新局

LG為消費者開啟美好的智慧生活

LG為消費者開啟美好的智慧生活

好空氣專家「大金空調」疼惜台灣

好空氣專家「大金空調」疼惜台灣

台新銀行目標為國人「智慧好夥伴」

台新銀行目標為國人「智慧好夥伴」

關鍵字：

2021獲獎企業

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面