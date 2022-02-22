　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航空以「飛航安全、服務親切」　獲選顧客信任優質品牌

▲▼2021企業品牌聲望大調查,長榮航空（圖／品牌提供）

▲安全、服務、永續是長榮航空的核心價值。（圖／品牌提供）

國籍航空「長榮航空」拿下《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」航空類別中，最佳人氣獎、最佳品牌獎、永續經營獎。長榮集團發言人陳耀銘表示，長榮航空起源，為集團創辦人暨總裁張榮發盼將享譽世界的海運服務延伸至天空，於1989年成立長榮航空公司，長榮集團秉持「挑戰、創新、團隊」的企業文化，自開航以來，即以「飛航安全快捷、服務親切周到、經營有效創新」為理念，打造顧客信任的優質品牌形象。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,長榮航空（圖／品牌提供）

陳耀銘談到，長榮航空自開航以來，始終以成為世界一流的航空公司為目標，提供旅客安全、舒適與溫暖的旅程，讓每一次服務的結束，都能夠創造下一次服務機會的開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空　以成為世界一流的航空公司為目標

長榮航空認為，沒有飛安就沒有服務，以零事故、零違規、零疏失為期許，「智能飛安」為規劃藍圖，精進安全管理系統，再結合人工智慧的應用，確保整體作業安全，達成安全飛行的目的。30多年來在全體員工努力下維繫完美的飛安紀錄，也在各國民航主管機關、獨立驗證公司與德國航空安全資料中心JACDEC、澳洲AirlineRatings.com等各專業航空評鑑中，屢屢獲得高評價。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,長榮航空（圖／品牌提供）

▲雖然疫情持續肆虐、飛航航班大量減少，但長榮航空防疫不鬆懈，仍持續精進各項飛安措施和服務。（圖／品牌提供）

近年，航空產業雖深受COVID-19影響，但長榮航空在困境中不曾鬆懈，除了調整部分客機以客艙載貨、腹艙載貨方式維持公司營收，也推出類出國專案航班和機長、空服員、空廚體驗營，持續與消費者溝通長榮航空重視飛安、服務的理念。

迎合新趨勢　朝數位化、自主化與減少接觸發展

展望疫情後航空市場復甦，長榮航空也於機隊方面做出調整和超前部署。陳耀銘談到，在機隊調整方面，除了已與波音公司協商展延未交付的787客機交機時間，並因應市場趨勢，將未交付的7架787-10客機更改為3架777貨機與4架787-9客機，其中3架777貨機已於2021年底前交付加入營運；此外，也持續評估將機齡較高的777-300ER客機更改為貨機的可能性，以增加貨運的營收比例。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,長榮航空（圖／品牌提供）

▲長榮航空永續發展策略圍繞「安全、服務、永續」，並與經濟、社會與環境面向的 ESG 永續發展連結。（圖／品牌提供）

此外，疫情也促成航空業服務的改變，陳耀銘說，長榮航空會更積極朝向數位化、自主化、減少接觸的方向發展，迎合未來的服務新趨勢。長榮航空近2年來已陸續提供多元的自助報到方式、實施人臉辨識登機、持續與IATA Travel Pass及其他國際主流數位健康驗證平台合作，在疫情趨緩和各國邊境鬆綁後，也將會審慎評估市場需求並逐步增加客運運能。

長榮航空於1991年7月1日正式起飛，旗下客機、貨機機隊規模截至今年已達90架。飛航航點遍及亞洲、澳洲、美洲與大洋洲，全世界共計68個航點。並與世界各家主要航空公司聯營合作，持續完善飛航網絡。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,長榮航空（圖／品牌提供）

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
美女選秀歌手病逝　享年31歲
好市多傳說！他曝「這款神物」　女兒小6用到結婚變嫁妝
快訊／帽T殺手轟死新店爸　共犯抓到了
烏俄衝突升溫！烏克蘭總統：考慮和俄羅斯斷交
鋼琴女神洩「真實三圍」！　一拉褲頭萬網暴動
最辣國文老師轟陳學聖「丟臉老人」　買不到蛋是人品問題
美軍進入3級戰備警戒！空軍15分鐘內可出動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國人對國際旅行的回憶　中華航空見證台灣航空歷史軌跡

「航空業的潮牌」星宇航空　打造高質感飛行體驗

澳洲576箱雞蛋空運抵台！洗選蛋「小漲」反映產地價　不再凍漲

長榮航空以「飛航安全、服務親切」　獲選顧客信任優質品牌

主打「人人均能飛行啟程」　AirAsia插旗台灣打開新局

貓奴必逛「貓美術館」2度來台！全新貓畫真跡首次海外展出

桃園今日本土+0　市府：2月底視情況調整防疫

快訊／旅客掉落軌道！台鐵「死傷事故」　員林=彰化雙向延誤

LG在台深耕20年　打造舒適、健康及美好的生活為核心

無人機產業夯！華梵成立國家考場　輔導全校學生拿證照

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

國人對國際旅行的回憶　中華航空見證台灣航空歷史軌跡

「航空業的潮牌」星宇航空　打造高質感飛行體驗

澳洲576箱雞蛋空運抵台！洗選蛋「小漲」反映產地價　不再凍漲

長榮航空以「飛航安全、服務親切」　獲選顧客信任優質品牌

主打「人人均能飛行啟程」　AirAsia插旗台灣打開新局

貓奴必逛「貓美術館」2度來台！全新貓畫真跡首次海外展出

桃園今日本土+0　市府：2月底視情況調整防疫

快訊／旅客掉落軌道！台鐵「死傷事故」　員林=彰化雙向延誤

LG在台深耕20年　打造舒適、健康及美好的生活為核心

無人機產業夯！華梵成立國家考場　輔導全校學生拿證照

直擊驚悚現場！長髮女闖鐵軌身體遭列車截成2段　警蓋白布追死因

癌細胞「擴散肝、肺、脊」堅持參賽！美女選秀歌手病逝　享年31歲

德國停止批准「北溪2號」天然氣管線　反制俄羅斯對烏行動

國人對國際旅行的回憶　中華航空見證台灣航空歷史軌跡

IKEA爆紅冬天神器「靠枕棉被」開箱！加碼平替款只要一半價錢

炎亞綸再接Live節目主持棒　認了「沒想到一個人能辦到」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

陳江和發明小遊戲！短打拿紅包　江坤宇開獎差點「涼去」

「西方騙了我們！」　普丁出兵烏東內幕曝光

「航空業的潮牌」星宇航空　打造高質感飛行體驗

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

15歲兒撞癱21歲護理師　爸卻急問：怎脫產

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

遊民凍死「不到1小時送來3件」　接體員曝：全身縮著

快訊／本土+5「分佈南北2縣市」、另增39例境外

他曝好市多1神物　女兒小6用到結婚變嫁妝

下雨衣服乾不了？「4個快速烘衣法」達人最推

北北基7縣市大雨！明起「新冷氣團」濕凍10℃

更多熱門

相關新聞

AirAsia插旗台灣打開新局

AirAsia插旗台灣打開新局

AirAsia亞洲航空主打「Now Everyone Can Fly」（人人均能飛行啟程），以馬國鄰近國家為主力航線，且瞄準東亞、南亞居民，其以行李加價、網路訂票、精簡人員等方式降低成本，進而降低機票售價，讓預算較為吃緊的民眾也能享受一趟國際之旅。

LG為消費者開啟美好的智慧生活

LG為消費者開啟美好的智慧生活

好空氣專家「大金空調」疼惜台灣

好空氣專家「大金空調」疼惜台灣

台新銀行目標為國人「智慧好夥伴」

台新銀行目標為國人「智慧好夥伴」

國泰世華致力成為用戶的大樹

國泰世華致力成為用戶的大樹

關鍵字：

2021獲獎企業

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面