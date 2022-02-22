長榮航空以「飛航安全、服務親切」　獲選顧客信任優質品牌

▲安全、服務、永續是長榮航空的核心價值。（圖／品牌提供）

國籍航空「長榮航空」拿下《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」航空類別中，最佳人氣獎、最佳品牌獎、永續經營獎。長榮集團發言人陳耀銘表示，長榮航空起源，為集團創辦人暨總裁張榮發盼將享譽世界的海運服務延伸至天空，於1989年成立長榮航空公司，長榮集團秉持「挑戰、創新、團隊」的企業文化，自開航以來，即以「飛航安全快捷、服務親切周到、經營有效創新」為理念，打造顧客信任的優質品牌形象。

陳耀銘談到，長榮航空自開航以來，始終以成為世界一流的航空公司為目標，提供旅客安全、舒適與溫暖的旅程，讓每一次服務的結束，都能夠創造下一次服務機會的開始。

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長榮航空 以成為世界一流的航空公司為目標

長榮航空認為，沒有飛安就沒有服務，以零事故、零違規、零疏失為期許，「智能飛安」為規劃藍圖，精進安全管理系統，再結合人工智慧的應用，確保整體作業安全，達成安全飛行的目的。30多年來在全體員工努力下維繫完美的飛安紀錄，也在各國民航主管機關、獨立驗證公司與德國航空安全資料中心JACDEC、澳洲AirlineRatings.com等各專業航空評鑑中，屢屢獲得高評價。

▲雖然疫情持續肆虐、飛航航班大量減少，但長榮航空防疫不鬆懈，仍持續精進各項飛安措施和服務。（圖／品牌提供）

近年，航空產業雖深受COVID-19影響，但長榮航空在困境中不曾鬆懈，除了調整部分客機以客艙載貨、腹艙載貨方式維持公司營收，也推出類出國專案航班和機長、空服員、空廚體驗營，持續與消費者溝通長榮航空重視飛安、服務的理念。

迎合新趨勢 朝數位化、自主化與減少接觸發展

展望疫情後航空市場復甦，長榮航空也於機隊方面做出調整和超前部署。陳耀銘談到，在機隊調整方面，除了已與波音公司協商展延未交付的787客機交機時間，並因應市場趨勢，將未交付的7架787-10客機更改為3架777貨機與4架787-9客機，其中3架777貨機已於2021年底前交付加入營運；此外，也持續評估將機齡較高的777-300ER客機更改為貨機的可能性，以增加貨運的營收比例。

▲長榮航空永續發展策略圍繞「安全、服務、永續」，並與經濟、社會與環境面向的 ESG 永續發展連結。（圖／品牌提供）

此外，疫情也促成航空業服務的改變，陳耀銘說，長榮航空會更積極朝向數位化、自主化、減少接觸的方向發展，迎合未來的服務新趨勢。長榮航空近2年來已陸續提供多元的自助報到方式、實施人臉辨識登機、持續與IATA Travel Pass及其他國際主流數位健康驗證平台合作，在疫情趨緩和各國邊境鬆綁後，也將會審慎評估市場需求並逐步增加客運運能。

長榮航空於1991年7月1日正式起飛，旗下客機、貨機機隊規模截至今年已達90架。飛航航點遍及亞洲、澳洲、美洲與大洋洲，全世界共計68個航點。並與世界各家主要航空公司聯營合作，持續完善飛航網絡。