主打「人人均能飛行啟程」　AirAsia插旗台灣打開新局

▲亞航曾被《紐約時報》譽為亞洲低成本航空的先鋒。（圖／品牌提供）

AirAsia亞洲航空主打「Now Everyone Can Fly」（人人均能飛行啟程），為前三家插旗台灣的低成本航空公司，其主打客群、營銷手法也成為後續新興低成本航空公司的楷模，亞航以馬國鄰近國家為主力航線，且瞄準東亞、南亞居民，其以行李加價、網路訂票、精簡人員等方式降低成本，進而降低機票售價，讓預算較為吃緊的民眾也能享受一趟國際之旅。

AirAsia於1993年創立並由馬來西亞政府國營集團DRB-HICOM營運，但初期的亞航負債累累，後由Tune Air Sdn Bhd集團以1RM（令吉，馬來西亞貨幣）相當於0.26美元超低價收購該公司與債權。

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親民價格讓人享受國際之旅

亞航由民間收購後營運逐步上軌，並於2002年開始轉虧為盈，其以馬來西亞吉隆坡機場為樞紐機場，並推出極具話題性的1RM機票促銷活動，為低成本航空行銷打開新局面。

▲亞航機隊數含子公司高達255架，可飛全世界，包括雪梨、上海、德里、亞加達、澳門等達165個城市。 （圖／品牌提供）

亞航於2003年於馬來西亞新山開拓第二個樞紐機場，並於同年開通飛曼谷航線，短短三年間亞航航線於東南亞開枝散業，陸續插旗菲律賓、越南、柬埔寨、澳門、緬甸等國，亦成立第一家子公司泰國亞洲航空。

2006年亞航宣布展開第一個五年計劃，再將航線拓展至印尼以及中國、印度，並於2007年成立AirAsia X全亞航，以中停沿途載客等方式，逐步攻佔日本、南韓、澳洲等中程航線，並提供更舒適的座位、更優質的餐飲和座艙服務，逐漸撐起亞航航線版圖連帶拉動搭乘人數，於2007年創下1390萬次的客運量。

深獲小資族與自助旅行者喜愛

亞航的低價策略更受到海外學生族、小資族的喜愛，成為近年自助旅行風潮的推手，亞航也曾被《紐約時報》譽為亞洲低成本航空的先鋒。

▲亞航的低價策略更受到海外學生族、小資族的喜愛，成為近年自助旅行風潮的推手。（圖／品牌提供）

亞航旗下包括AirAsia X在內共計有6個子公司，機隊數含子公司高達255架，可飛全世界 包括雪梨、上海、德里、亞加達、澳門等達165個城市。