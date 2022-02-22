LG在台深耕20年　打造舒適、健康及美好的生活為核心

▲LG電子在台深耕20年，為家電服務業界唯一獲得 SGS 服務品質國際雙認證。（圖／品牌提供）

LG電子在台深耕20年，以獨家核心製作技術及ThinQ® 智慧家庭連網技術，從全方位衣物護理、居家清潔、空氣清淨、廚房家電、家庭娛樂、空調及資訊等多元產品，持續以消費者需求出發，打造貼近各式生活型態並具備舒適、健康及美好的生活為核心目標。

家電服務業界唯一獲得 SGS 服務品質國際雙認證

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在使用便利性方面，LG透過ThinQ®智慧家庭連網技術，搭配WiFi健康智慧家電產品，即可操作AI語音滑鼠遙控器、智慧音箱等，不受時間及空間限制，輕鬆掌握家電狀態，如：返家前、出門後，只需透過ThinQ® App就可以監看及操控所有LG健康智慧家電；消費者舒服躺在沙發上，拿起LG電視的 AI語音滑鼠遙控器，便可用語音方式啟動指令，操控並調整LG家電各項設定，連長輩也能輕鬆使用。

▲LG電子以獨家智慧家庭連網技術，打造貼近各式生活型態並具備舒適、健康及美好的生活為核心目標。（圖／品牌提供）

由於品質深受信賴，LG成為消費者家電購買指定品牌首選，如：洗乾衣機、空調、冰箱等，皆具備節能、安靜、穩定的高效能；而獨家Steam™蒸氣洗技術，可為衣物殺菌除螨，讓LG滾筒洗衣機連續10年在台銷售第1名；OLED電視的自體發光技術，結合 AI 科技、智慧串聯等，同樣獲得台灣市佔率第1名好成績。

在服務方面，LG持續站在消費者的角度出發，針對產品使用習慣，從中找出消費者最在意最需要被解決的生活問題，進而不斷優化或創造產品，提供最佳生活解決對策。

服務到府的全方位尊榮產品的養護服務



此外，完善的客戶服務，讓顧客覺得被照顧，也是品牌的重點。台灣LG電子的售後服務採直營式管理並建立系統化及效率化的客訴處理流程，提供顧客透明及多元化的申訴管道，因此榮獲 ISO 9001：2015 國際管理品質驗證，以及 ISO 10002 : 2018 國際客訴管理驗證，為家電服務業界唯一獲得 SGS 服務品質國際雙認證。

▲LG家電在品質上深受消費者青睞，成為消費者家電購買指定品牌首選。（圖／品牌提供）

台灣LG電子更推出「全方位尊榮產品養護服務」的到府服務，除了產品使用教學、協助家用物聯網 LG ThinQ® App 設定外，還派專業人員至消費者家中進行機體檢測、清潔，以及原廠耗材零件更換，包含洗衣機、家用空調、空氣清淨機、清潔機器人、除濕機、吸塵器以及styler電子衣櫥，定期保養家電，讓LG健康智慧家電保持最佳效能。

而因應數位時代來臨及消費習慣改變，台灣LG更打造官方線上旗艦商城，利用直播與消費者即時互動、直接溝通並提出生活解決對策，為消費者開啟美好的智慧生活。