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全球空調領導者「大金空調」　疼惜台灣的好空氣專家

▲▼2021企業品牌聲望大調查,大金空調（圖／品牌提供）

▲日本大金空調總代理和泰興業董事長蘇一仲，正視環境保護的重視，邀請大家共同疼惜這一塊土地與未來。（圖／記者湯興漢攝）

「要最好，你非變不可！」2001年，電視廣告中身穿和服的師父形象深植人心，看似道地「日本歐吉桑」的主角一開口，卻是標準台語，而他，正是和泰興業的董事長蘇一仲。1992年和泰興業代理大金空調，以一個後發品牌之姿，創造台灣空調業的潮流。當窗型冷氣仍然是市場主流時，大金導入分離式冷氣；當市場都賣定頻冷氣，大金推出變頻冷氣。大金空調在國內冷氣市場脫穎而出，讓競爭者在後面仿效追趕，本次《東森新媒體ETtoday》所主辦的「2021企業品牌聲望大調查」，更獲得最佳品牌、最佳人氣與永續經營獎的肯定。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,大金空調（圖／品牌提供）

和泰興業代理大金空調，以分離式冷氣打開台灣市場，面對競爭者投入的因應之道，來自於面對局勢、主動變化。如同和泰興業董事長蘇一仲在廣告中所說：「要最好，非變不可！」不只強調空調的變頻，也是企業的運作原則。

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將近30年來，就是蘇一仲堅持專業、不斷突破創新，從原本的不為人知，漸漸走入消費者的心，更讓理所當然的呼吸，變成一種無可取代的信賴與幸褔，才得以在台灣空調產業，寫下亮眼的一頁。

開放R32環保冷媒空調專利　無償供全球使用

身為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，日本大金DAIKIN集團，早提出「2050年環境願景」，為環境和空氣提供新價值，實現永續的企業社會責任，尤其在創新研發出R32環保新世代冷媒空調後，為擴大普及使用率，甚至開放300項專利，提供世界各國包括三菱、富士通、松下、日立等超過80家空調製造廠商無償使用，在全球環保意識抬頭的潮流下，領導產業致力減緩地球暖化。如今，全球已有超過100國家採用、銷售R32冷媒空調，包括台灣與歐盟。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,大金空調（圖／品牌提供）

▲大金作為全球空調領導者，以R32新世代冷媒、高效節能設備與能源管理，邁向碳中和願景。（圖／記者湯興漢攝）

截至2021年底，全球各品牌共已銷售超過1.6億台R32空調，有效降低全球約等於2億6,000萬噸二氧化碳排放，約當58.8萬座大安森林公園一年碳吸附量，為減緩地球暖化做出巨大貢獻。

《疼惜台灣》傳遞台灣土地美好與人們的身影

大金空調除了是好空氣專家，更針對使用者不同的需求，以全溫度空氣專家、全空間空氣專家及健康防疫宅概念，提供最健康的好空氣，疼惜台灣與疼惜所有的使用者。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,大金空調（圖／品牌提供）

▲日本大金研發R32的環保新世代冷媒空調，有不破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%、臭氧層0破壞，及提高10%能效的特性。（圖／記者湯興漢攝）

秉持著願景，「投入冷凍空調產業發展、提升生活品質環境永續、創造美好人生祥和社會。」大金空調連續兩年與齊柏林基金會合作的企業形象影片《疼惜台灣》，傳遞台灣土地美好與每個認真努力人們的身影。

兩集影片在YouTube 的觀看次數更已經累計超過1,470萬次，「每一吋被珍惜的土地，都是台灣之光；每一個努力的人，更是台灣之光。」和泰大金董事長蘇一仲希望透過影片喚起愛惜土地的環保意識，一步一步感動更多國人的心，一點一滴凝聚更大的正面能量，支持環境永續。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,大金空調（圖／品牌提供）

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