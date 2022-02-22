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ICIC、3S成通關密語　台新銀行目標為國人「智慧好夥伴」！

▲▼2021企業品牌聲望大調查,台新銀行（圖／品牌提供）

▲台新銀期許成為客戶的「智慧好夥伴」。（圖／品牌提供）

「期許成為客戶的『智慧好夥伴』。」台新銀行去年稅後淨利131.4億元，年增8%，本次獲得由《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」最佳品牌獎、最佳人氣獎、永續經營獎。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,台新銀行（圖／品牌提供）

當被問起經營決策時，台新銀行表示，多年來以「認真」思維及精神提供客戶完善的金融服務，除金融本業，更不忘肩負企業社會責任，透過集團力量結合各子公司資源，致力於推廣藝術文化、實踐慈善公益、支持體育發展、促進學術交流並落實環境永續等，為美好社會善盡心力。

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ICIC、3S是台新銀行的通關密語

談到核心價值，台新秉持ICIC為理念的堅持，誠信（Integrity）是最基本也是最重要的，要嚴守紀律、確實遵守規定、政策與法令；承諾（Commitment）代表對公司、客戶、股東、員工及社會負責的態度；創新（Innovation）則是命脈，要勇於嘗試與改變；合作（Collaboration）是為了滿足客戶的需求及金控整體利益，主動尋找服務客戶的機會，因此，「有對公司好的方案，絕不輕言放棄」。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,台新銀行（圖／品牌提供）

▲台新銀2016年發表數位品牌Richart。（圖／品牌提供）

3S則是對服務的堅持，多年來均以「簡單Simple、真心Sincere、極優Superior」最高標準去檢視自己。

秉持兩大通關密語與因應數位科技發展，台新銀先後於2016年發表數位品牌Richart，針對數位世代推出結合「儲蓄、支付、理財、外幣、保險、貸款、定存」等7大整合性產品服務的數位銀行，贏得用戶高度肯定。

2019及2020年連續2年榮獲Global Finance World's Best Digital Bank Awards亞太區與全球性獎項，至今累積獲得超過70個國內、外獎項肯定。

台新金連4年得到ESG指數肯定

近年ESG投資當道！台新金控今年已連續4年獲得DJSI的雙榜肯定，持續積極落實企業永續以及ESG各面向的推動，朝世界頂尖的永續企業前進。

此外，也持續獲得專業ESG指數肯定，如MSCI對全世界優良ESG公司的表現評比中，台新金控持續列為AA領先者等級，為目前臺灣金融業受評企業中之最佳評級，而Moody’s子公司Vigeo Eiris 自2019年起亦將台新金控列為新興市場表現最佳前100家公司等。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,台新銀行（圖／品牌提供）

▲台新今年將持續深化各項永續作為，包含提升企業永續委員會至董事會層級。（圖／品牌提供）

此外，台新金控亦連年入選各項ESG指數，包含「台灣公司治理100指數」、「台灣高薪100指數」、「台灣永續指數」、「FTSE4Good 新興市場指數」成分公司等，同時也獲得英國標準協會(BSI)頒發永續韌性領航獎，以及台灣永續能源研究基金會頒發TOP50台灣永續企業獎等。

展望2022年，台新強調將持續深化各項永續作為，包含提升企業永續委員會至董事會層級，重新擬定台新永續發展主軸及推動策略，積極響應政府及國際倡議組織（SBT）的減碳承諾，成立氣候管理組織以落實碳管理並強化氣候風險財務揭露。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,台新銀行（圖／品牌提供）

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