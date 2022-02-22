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國泰世華堅持「誠信、當責、創新」3信念！　致力成為用戶的大樹

▲▼2021企業品牌聲望大調查,國泰世華（圖／品牌提供）

▲國泰世華銀總經理李偉正規定，員工在數位轉型的推動下「應有三力」。（圖／品牌提供）

國泰金去年連4月奪下單月獲利王，全年獲利衝破1,400億，旗下子公司國泰世華銀在《東森新媒體ETtoday》首次主辦的「2021企業品牌聲望大調查」一舉拿下最佳品牌獎、最佳人氣獎、永續經營獎，國泰世華銀總經理李偉正表示「倍感榮幸」也感謝民眾肯定。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,國泰世華（圖／品牌提供）

李偉正指出，銀行秉持創辦人「腳踏實地、精益求精」的經營理念，深知務實誠信是金融業的品牌基石，因此，集團品牌核心價值「誠信、當責、創新」特別將誠信放在首位；對內，建立完善的內控機制做好公司治理；對外，以客為尊，守護客戶的資產、確保客戶財務健康。

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率銀行之先　打造客戶自主隨選的金融服務新模式

國泰世華自2016年起致力數位轉型，以消費者需求出發，推出許多創新的數位金融服務，並承襲集團「what if we could」的轉型精神，致力於成為消費者心目中的數位銀行領導品牌，同時，也規定員工在數位轉型的推動下應有學習力、對話力、敏捷力等三力。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,國泰世華（圖／品牌提供）

▲國泰世華銀總經理李偉正指出，國泰集團品牌核心價值將誠信放在首位。（圖／品牌提供）

李偉正指出，國泰世華以「Mobile First」打造客戶自主隨選的金融服務新模式，如：2021年推出的國泰世華銀行CUBE信用卡，即是發揮數位賦能的創新商品，透過國泰世華網銀App自由切換權益信用卡，廣受消費者好評，截至目前為止，發卡量已突破200萬張。

國泰世華銀行　堪稱是綠色金融領航者

國泰金控2011年成立「國泰金控企業社會責任（CSR）委員會」，國泰世華銀行遵循集團永續策略，由總經理擔任主席，召集各部成立「國泰世華銀行企業永續（CS）小組」，積極朝環境、社會與永續發展方向邁進，持續發揮金融影響力，善盡企業社會責任。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,國泰世華（圖／品牌提供）

▲國泰世華銀堪稱是綠色金融領航者。（圖／品牌提供）

在李偉正眼中，國泰世華銀堪稱是綠色金融領航者。2015年成為台灣首家「赤道原則」會員銀行，2018年底宣示自願遵循聯合國「責任銀行原則（PRB）」，並在2021年2月成為台灣首家遵循責任銀行原則執行成果通過會計師事務所確信之銀行。

此外，國泰世華制定「個人無擔保貸款服務」碳足跡產品類別規則，成為台灣首家取得行政院環保署核發「碳足跡標籤」的金融業者；並設定「零煤融資」政策，預計2026年達成所有煤炭授信餘額歸零的目標；此外，已承諾接軌全球再生能源100%倡議「RE 100」，總部預計在2025年之前達成100%使用綠電，而國內所有營業據點則於2030年達到100%使用再生能源。

展望未來，李偉正強調，將持續加速轉型腳步，滿足客戶的多元需求，期許同仁共同抱持堅定信念、齊心向前，再創營運佳績。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,國泰世華（圖／活動小組）

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