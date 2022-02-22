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遠傳打造全方位行動生活圈　貫徹以人性、溫暖、科技拉近人與人的距離

▲▼2021企業品牌聲望大調查,遠傳。（圖／品牌提供）

▲國際行動網路調查權威Opensignal全球評比，遠傳5G下載速度、上傳速度、影音體驗，均榮獲世界第一。（圖／品牌提供）

電信業者近年不斷擴增業務範圍到各領域，希望與消費者的生活更緊密結合，像是遠傳就主打「以用戶為核心」，打造全方位行動生活圈，而這些努力，都被消費者看在眼裡，在《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」，遠傳在電信類奪下三大獎項，分別為最佳品牌、最佳人氣與永續經營。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,遠傳。（圖／品牌提供）

遠傳表示，此次獲得東森新媒體ETtoday 2021年度企業品牌聲望調查的「最佳人氣」、「最佳品牌」、「永續經營」三個獎項，首先要感謝消費者的支持與肯定，代表遠傳在品牌知名度、口碑、以及企業責任的努力和成績，有被消費者看到。

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5 度入選台灣 10 大永續典範企業

此外，遠傳永續經營績效深受國內外評比機構好評，包含連續三年入選最高等級「道瓊永續世界指數(DJSI World)」成分股、連續 7 年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股；第 5 度入選台灣 10 大永續典範企業，未來遠傳將持續善用核心能力推展永續策略，實踐企業社會責任。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,遠傳。（圖／品牌提供）

▲遠傳引領36家供應商夥伴，共同投入資源協助萬里國小修建電腦教室，改善數位學習環境。（圖／品牌提供）

遠傳表示，秉持「只有遠傳，沒有距離」的品牌精神， 貫徹以人性、溫暖、善用科技拉近人與人的距離，以卓越的網路品質、創新的數位服務、便捷的企業應用，提供各類切合用戶需求的優質產品與服務。隨著5G時代來臨，遠傳進一步以Telecom+的品牌願景出發，以「以用戶為核心」連結人們的世界，用心為用戶打造一個更便利、更安全、更溫暖的全方位行動生活圈。

具體投入環境、社會、經濟等永續發展議題

遠傳以5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術，透過跨業結盟，為企業客戶創造價值，也結合企業核心，推展企業社會責任，包括積極投入5G網路偏鄉建設，並深耕智慧醫療領域，發展臺灣第一個5G遠距診療解決方案；與桃園市政府合作智慧路燈專案，以即時遠端監控與故障自動回報系統、掌握全市路燈調度、達到節能減碳之效。也透過具體行動投入環境、社會、經濟等永續發展議題，接軌聯合國永續發展目標。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,遠傳。（圖／品牌提供）

▲遠傳主打「以用戶為核心」，打造全方位行動生活圈。（圖／品牌提供）

遠傳也持續用心建設，在國際行動網路調查權威Opensignal全球評比「5G下載速度」、「5G上傳速度」，以及「5G影音體驗」三項關鍵指標均榮獲世界第一，超越英、美、韓等開台時間較早的國家，向世界展現台灣電信品牌堅強實力。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,遠傳。（圖／品牌提供）

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