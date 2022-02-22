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辜濓松的手稿成推手　中信銀追求獲利與社會公益

▲▼2021企業品牌聲望大調查,中信,中國信託（圖／品牌提供）

▲中信金控2020年五度入圍「台灣國際品牌價值調查」25大國際品牌。（圖／品牌提供）

「企業存在的價值，不在於成為最會賺錢的企業，更重要的是，對社會的貢獻與正面影響力。」這是中國信託創辦人辜濓松夾在舊筆記本裡的手稿，撰寫時間大約1985年，時至今日仍是中信的核心所在，在追求企業獲利成長的同時，也透過慈善、反毒、運動、教育及藝文五大主軸投入社會公益，不僅讓「We are family」成為朗朗上口的旋律，也將品牌愈擦愈亮，在《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」，一舉奪下最佳品牌獎、最佳人氣獎、永續經營獎。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,中信,中國信託（圖／品牌提供）

「想發揮正面影響力，將感動文化擴散至社會各個角落。」中信金行政長高人傑分享，中國信託的企業初衷落實「We are family」的品牌精神與「守護與創造」，將愛的觸角延伸到關心員工、客戶，甚至社會、國家。

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關注運動　每年投入4.5億元支持運動活動與公益推展

在運動方面，中信金每年投入4.5億元支持與推展公益，除了是台灣第一家投入「5級棒球運動」的企業，也長期推展高爾夫，培育優秀且具潛力之女子高球選手。「運動不僅是一場場競技，也是一把利他的鑰匙、一座帶動良善循環的引擎。」對中信金而言，可帶動員工凝聚向心力，與攜手球員推動公益。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,中信,中國信託（圖／品牌提供）

▲中信支持高球有成，侯羽桑（右）、侯羽薔（左）姐妹2021年底同時通過LPGA資格考。（圖／品牌提供）

全台2,300萬人口都有不同故事，辜濓松開啟台灣企業公益募款之先河，在1985年發起「點燃生命之火」全民愛心募款運動，至今累積募集逾24億元，透過募款活動當中，中信看見弱勢孩童遍及世上各個角落，也認為「教育能提供改變人生的機會」，以「公益為先、助弱扶優」的辦學理念順應而生。

高人傑指出，期許幫孩子翻轉人生，由台灣彩券捐資成立中信金融管理學院，提供成績優秀或經濟弱勢學生獎助學金，透過產學合作、海外學習，致力協助畢業生職涯接軌，期許能幫孩子翻轉人生，也成為亞洲最務實商學院，培育優秀的未來國際智慧金融家。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,中信,中國信託（圖／品牌提供）

▲中信金行政長高人傑分享，中國信託落實「We are family」的品牌精神，將愛的觸角從家人延伸到關心員工、客戶，甚至社會、國家。（圖／品牌提供）

積極呼應聯合國永續發展目標　並簽署「赤道原則」

身為亞洲領先金融機構之一，中信銀行積極呼應聯合國永續發展目標（SDGs）外，更透過低碳轉型與永續變革的行動方案，促進低碳經濟及普惠金融，具體落實永續經營，且於2019年1月正式簽署「赤道原則」，同年，宣布自願遵循聯合國「責任銀行原則」（PRB），投入全球金融領域的永續發展，而中信金控與旗下子公司中國信託商業銀行及台灣人壽保險公司，亦獲中華公司治理協會CG6013（2021）公司治理制度評量最高等級「特優」認證，是本次公布名單中唯一獲「特優」認證的金融機構。

展望2022年，高人傑強調，中國信託將持續關注臺灣社會議題、深耕五大公益主軸，期待透過品牌影響力啟動善的循環，創造共好未來。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,中信,中國信託（圖／品牌提供）

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