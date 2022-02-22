唯一走出亞洲、橫跨三大時區的串流平台「愛奇藝」

▲目前愛奇藝已經是唯一一個走出亞洲、運營幅員橫跨三大時區的亞洲串流平台。（圖／翻攝自愛奇藝）

愛奇藝是一家以科技創新為驅動的娛樂公司，透過內容創意和技術創新雙螺旋基因推動優質原創內容創作，創造更好的娛樂視聽體驗。愛奇藝的企業文化是「簡單想，簡單做」，鼓勵員工以最簡單的方式，處理可能出現的複雜問題，讓用戶更便捷地獲得快樂，讓創作者更容易實現夢想。此外，愛奇藝不僅致力於為用戶提供青春、陽光和正能量的內容體驗，激發大家對美好生活的想像，也希望透過創新科技和內容創作能力，推動亞洲內容在全球各地綻放，打造全新形態的華流。

OTT平台起頭難，愛奇藝高級副總裁楊鳴笑道，「我會說台灣用戶是全世界最有趣、最包容也最挑剔的一群！」台灣20年前不只是外銷了非常多優秀的影視作品，同時也引進來自日本、韓國、歐美的內容，台灣可以說是一直走在影視流行的尖端。

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台灣用戶是最追求極致與創新的一群

楊鳴觀察，台灣用戶可以同時看韓劇、台劇，也同時追好萊塢電影、泰國電影、日本動漫等，也因為看的夠多，台灣用戶對品質的追求高，不再滿足於單一視角和某種特定類型的作品，而且，除了看卡司，還追求類型的多元化、故事的創新甚至是劇本台詞的深度、鏡頭的畫面感。」若要總結，楊鳴認為台灣用戶是最追求極致與創新的一群。

▲愛奇藝高級副總裁楊鳴指出，將持續傾注資源製作及推廣具開創性、啟發性的華語內容。（圖／品牌提供）

愛奇藝立足亞洲、放眼全球。2018年《延禧攻略》在全球大受歡迎、登上google年度搜索關鍵字首位，證明了海外消費華語劇集的用戶群體始終存在，2019年6月，更正式入局東南亞市場。不同於其他歐美品牌，愛奇藝的亞洲基因在海外發展有著一定優勢，因為東南亞用戶對於古裝題材的劇集已有熟悉度。

亞洲文化差異大 不能用同一套商業模式

亞洲各市場之間仍存在極大文化差性，愛奇藝非常清楚，不能用同一套商業模式概括；因此，對用戶，採不斷進行多維度的在地化，對內部，面對來自不同國家的同事、不同的工作方式，給予最大程度的信任及決策權。相信在地團隊都是市場上最好的人才，能用專業的判斷擬定最符合當地市場的策略，楊鳴認為，「尊重」與「充分賦權」，是讓愛奇藝海外團隊辦事效率高，同事彼此相處融洽的關鍵心法。

▲愛奇藝推動AI發展，如今已能成熟地應用於剪輯、選角、翻譯等各方面。（圖／翻攝自愛奇藝）

愛奇藝今年即將邁入第12年，過去在串流影音產業一直是行業的引領者，總結這12年歷程，「堅持創新」就是愛奇藝的核心精神，也是變動快速的OTT產業中，始終維持競爭力的基石。