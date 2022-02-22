普丁發表全國談話：烏克蘭是俄羅斯「不可分割的一部分」

▲俄羅斯總統普丁在莫斯科向全國發表談話。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

俄國總統普丁21日晚間發表全國談話表示，對於俄羅斯而言，烏克蘭「不只是鄰國，而是我們歷史、文化及精神世界裡不可分割的一部分」；不僅是同志或朋友，也是「擁有血緣及家族關係的人」，「為什麼要把我們當成敵人呢？」

普丁表示，他將簽署獨立認可協議，正式承認烏東分裂地區的盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓涅茨克人民共和國（DPR），並且派兵前往當地，維持和平，「烏克蘭東部為古俄羅斯領土，現在烏克蘭是由俄羅斯當初創立的，更準確地說，是由共產主義俄羅斯布爾什維克創造的。」

普丁認為，如果烏克蘭加入北約，俄羅斯面臨的軍事威脅將翻倍成長，「如果我們的祖先聽到這個消息，他們可能不會相信，我們也不願相信，但事實就是如此。」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）多次呼籲讓烏克蘭加入北約。（圖／路透）

普丁重申對北約東擴的長期不滿，他認為，西方國家不斷「勒索」俄國、威脅制裁，是因為「他們不想要像俄羅斯一樣大的獨立國家。所有問題的答案都在這裡。不論烏克蘭局勢怎樣，總能找到或編造新的藉口，而目的只有一個，那就是讓俄羅斯繼續保持落後，阻止俄羅斯發展……但我們永遠不會放棄主權、國家利益及價值觀念。」

《紐約時報》寫道，普丁在這場1小時演講中替戰爭鋪路，他承認烏東2共和國，創造對烏克蘭採取軍事行動的所需條件。

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