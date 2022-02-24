恐怖影像曝！載女兒返校遇劫　雨中打滑撞砂石車妻送醫不治

記者白珈陽／台中報導

行車紀錄器曝光！國道三號南下171公里處22日發生一起死亡車禍，鄭姓男子載著妻子返家途中，先是不明原因擦撞中線車道車輛，接著又高速撞上拖板車後方，造成車頭幾乎全毀，副駕駛座的鄭妻身受重傷，送醫急救仍不幸宣告不治。警方初判肇因為雨天視線不佳，詳細情形正釐清調查。

▲鄭男車輛由後方高速撞上拖板車。（圖／民眾提供）

根據行車紀錄器影像，紀錄器主人正開著雨刷，顯示當時正在下雨，而拖板車行駛於外側車道，沒多久一輛白色轎車從後方高速追撞，激起一大片白霧，車體零件噴散四處，隨後白色轎車失去控制，再撞上內側國道護欄，轉了一圈才停止，其他車輛見狀也紛紛降下車速查看，以策安全。

▲車禍導致鄭男車輛零件噴飛，散落滿地 。（圖／民眾提供）

這起事故發生在22日上午11時許，警方調查，鄭姓男子（45歲）載著妻子行駛於國道三號南下路段，至171.5公里處時，不明原因擦撞中線車道由陳姓駕駛（54歲）的自小客，又往前擦撞外線道的拖板車左後車尾，造成鄭男車輛車頭嚴重毀損，引擎蓋還卡在拖板車上，鄭妻也當場失去生命跡象，送醫後因顱內出血，於當日下午1時許宣告不治。

▲▼鄭男車輛車頭嚴重毀損，引擎蓋還卡在拖板車上。（圖／民眾提供）

警方對3名駕駛進行酒測，皆無酒精反應。據悉，鄭男與妻子有3名子女，當日2人載女兒回學校後便開車返家，未料卻在途中遇劫。鄭男自稱開車精神狀況不錯，警方初判肇因是雨天視線不佳導致，詳細案情須進一步釐清調查。

警方呼籲，雨天能見度較低，影響行車視距，車主應減速慢行並盡量避免變換車道，同時要保持更大的行車安全距離，因為在路面溼滑的情況下，煞車距離會拉長。另外也須留意其他車輛濺起的水花，以免被遮擋視線措手不及，事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。