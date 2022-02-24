　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖影像曝！載女兒返校遇劫　雨中打滑撞砂石車妻送醫不治

記者白珈陽／台中報導

行車紀錄器曝光！國道三號南下171公里處22日發生一起死亡車禍，鄭姓男子載著妻子返家途中，先是不明原因擦撞中線車道車輛，接著又高速撞上拖板車後方，造成車頭幾乎全毀，副駕駛座的鄭妻身受重傷，送醫急救仍不幸宣告不治。警方初判肇因為雨天視線不佳，詳細情形正釐清調查。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲鄭男車輛由後方高速撞上拖板車。（圖／民眾提供）

根據行車紀錄器影像，紀錄器主人正開著雨刷，顯示當時正在下雨，而拖板車行駛於外側車道，沒多久一輛白色轎車從後方高速追撞，激起一大片白霧，車體零件噴散四處，隨後白色轎車失去控制，再撞上內側國道護欄，轉了一圈才停止，其他車輛見狀也紛紛降下車速查看，以策安全。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲車禍導致鄭男車輛零件噴飛，散落滿地 。（圖／民眾提供）

這起事故發生在22日上午11時許，警方調查，鄭姓男子（45歲）載著妻子行駛於國道三號南下路段，至171.5公里處時，不明原因擦撞中線車道由陳姓駕駛（54歲）的自小客，又往前擦撞外線道的拖板車左後車尾，造成鄭男車輛車頭嚴重毀損，引擎蓋還卡在拖板車上，鄭妻也當場失去生命跡象，送醫後因顱內出血，於當日下午1時許宣告不治。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼鄭男車輛車頭嚴重毀損，引擎蓋還卡在拖板車上。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方對3名駕駛進行酒測，皆無酒精反應。據悉，鄭男與妻子有3名子女，當日2人載女兒回學校後便開車返家，未料卻在途中遇劫。鄭男自稱開車精神狀況不錯，警方初判肇因是雨天視線不佳導致，詳細案情須進一步釐清調查。

警方呼籲，雨天能見度較低，影響行車視距，車主應減速慢行並盡量避免變換車道，同時要保持更大的行車安全距離，因為在路面溼滑的情況下，煞車距離會拉長。另外也須留意其他車輛濺起的水花，以免被遮擋視線措手不及，事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

ET快訊
快訊／入境居檢放寬！　3月7日起縮減為「10+7」
快訊／普丁下令動武！　台股急殺360點
快訊／普丁宣布開戰！美股期指重挫　道瓊指跌逾7百點
男硬上母狗「3P過猛」雙亡！　死狀超詭異
幾歲送幾隻雞翅！　「3月壽星優惠」還有鮑魚吃到飽
快訊／口罩微解封3月上路！　商務客來台有條件鬆綁
記者採訪烏克蘭遭「無人機砲擊」！　差10m命中
「普丁、習近平像雙胞胎」　川普警告：下一個就是台灣
快訊／防疫鬆綁！3月起搭雙鐵、客運「車廂內可飲食」
快訊／普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動
恐怖影像曝！載女兒返校　「雨中打滑撞車」妻送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

畢旅領隊約14歲少女校園廁所嘿咻　還帶回家一天3次！結果懷孕了

板橋新巨蛋傳墜樓意外！　民眾路過嚇壞急報警

3國安特勤捲私菸案遭調職　退休金大縮水近2千萬...求國賠被打臉

自強外役監管理員貪污　上「金錢豹酒店」還要大亨買單

快訊／涉共諜不起訴再被控洗錢　陸商向心夫妻滯台纏訟3年均無罪

快訊／政大宿舍「20歲女墜落」！命危搶救中

國中輔導室主任詐領家訪車馬費　都推給家長！貪1.6萬判半年

救護車剛停好！胎兒等不及要出來　消防員助孕婦醫院門口生產

女友吵架甩門離開！男旅館內「瘋狂塗鴉」　警逮人發現一小包慘了

左轉燈還沒亮就搶快！汐止COSTCO外轎車撞小黃　運將送醫

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

《氣象廳》老嚴「離家14年」遭妻小冷落　每天看臉色「不如流浪狗」老婆吐心痛真相

畢旅領隊約14歲少女校園廁所嘿咻　還帶回家一天3次！結果懷孕了

板橋新巨蛋傳墜樓意外！　民眾路過嚇壞急報警

3國安特勤捲私菸案遭調職　退休金大縮水近2千萬...求國賠被打臉

自強外役監管理員貪污　上「金錢豹酒店」還要大亨買單

快訊／涉共諜不起訴再被控洗錢　陸商向心夫妻滯台纏訟3年均無罪

快訊／政大宿舍「20歲女墜落」！命危搶救中

國中輔導室主任詐領家訪車馬費　都推給家長！貪1.6萬判半年

救護車剛停好！胎兒等不及要出來　消防員助孕婦醫院門口生產

女友吵架甩門離開！男旅館內「瘋狂塗鴉」　警逮人發現一小包慘了

左轉燈還沒亮就搶快！汐止COSTCO外轎車撞小黃　運將送醫

政院通過駕駛未停讓行人罰6000　嚴重超速下修20公里

揪閨蜜住晶華！房型升等、含早餐2人5388元起「還送萬元3大禮」

學生墜樓　政大：全力協助家長處理後續事宜

「主播夫妻」聯手操盤？傳許甫任民眾黨文宣部主任　陳智菡：默契無庸置疑

畢旅領隊約14歲少女校園廁所嘿咻　還帶回家一天3次！結果懷孕了

板橋新巨蛋傳墜樓意外！　民眾路過嚇壞急報警

3國安特勤捲私菸案遭調職　退休金大縮水近2千萬...求國賠被打臉

陸兩銀行宣布「停辦現金業務」　官媒警告：將失去安身立命基礎

快訊／入境居家檢疫放寬！　3月7日起縮減為「10+7」

彭政閔現身穀保、平鎮大戰　看林盛恩飆速：好像增菘瑋

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

看診女遭綁床性侵　整復師：不小心滑進去

開BMW上國道自撞噴飛！姊慘死弟失憶

快訊／台中大里「轎車追撞軍卡」！1死1重傷

瑪莎3煞聘7大律師...賠償卻摳到爆　母怒轟：離譜數字=草菅人命

健身教練悶死女友當最後約會　友人：他思考了一個月

花蓮警副所長宿舍身亡　同事交班找不到人嚇壞

林姿妙剛上任就被監聽　立委爆「神秘保險箱」

快訊／轎車「高速衝對向」撞4車！駕駛命危

瑪莎3煞談和解摳爆！K律師曝「2數字藏關鍵字」

即／林姿妙交保後哭了　向兒女道歉：保護好你們

林姿妙被爆選縣長欠數百萬沒還

名醫赴美娶小三生孩子！　判賠正宮190萬

華山分屍案定讞　陳伯謙逃死確定

更多熱門

相關新聞

林佳龍志在台北市　憂「再輸盧秀燕」斷送政治前程

林佳龍志在台北市　憂「再輸盧秀燕」斷送政治前程

民進黨一直以來選戰布局皆考量派系平衡，此次「正國會」掌門人林佳龍下一步可謂是綠營安排上難解之題；據悉，林佳龍想藉年底九合一東山再起，但志在首都市長，而非再戰台中市，原因之一是憂二度敗給昔日對手盧秀燕，斷送政治前程。不過，民進黨有意安排林佳龍角逐新北市長，只是林興趣缺缺，又顧忌被行政院長蘇貞昌背後掣肘。

瑪莎3煞談和解摳爆！K律師曝「2數字藏關鍵字」

瑪莎3煞談和解摳爆！K律師曝「2數字藏關鍵字」

快訊／轎車「高速衝對向」撞4車！駕駛命危

快訊／轎車「高速衝對向」撞4車！駕駛命危

快訊／台中大里「轎車追撞軍卡」！1死1重傷

快訊／台中大里「轎車追撞軍卡」！1死1重傷

貨車輾到狗　他公審司機掀網論戰

貨車輾到狗　他公審司機掀網論戰

關鍵字：

國道三號死亡車禍追撞休旅車拖板車女兒返校回家妻子不治台中影音

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

舒淇隔離偶遇大咖女神！　住對面狂揮手：真巧

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

看診女遭綁床性侵　整復師：不小心滑進去

【心內話】我的復仇之道

金鐘主持人「阿美族廚神」爆性侵醜聞！和解不成遭判刑1年

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面