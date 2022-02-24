俄國記者採訪烏東突遭「無人機砲擊」　差10m命中！死裡逃生畫面曝

Наш корреспондент попал под обстрел в Донбассе в районе населенного пункта Спартак во время съемки сюжета, по предположительным данным Народной милиции ДНР, это была атака беспилотника. pic.twitter.com/M5OQqs3AHK — zvezdanews (@zvezdanews) February 23, 2022

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭東部傳砲火聲。俄羅斯一名記者23日在分離主義地區「頓內茨克」（Donetsk）地區郊外進行採訪拍攝時，突然遭遇砲擊，畫面中可見砲彈就在他身後約10公尺處爆炸，記者險些喪命。據悉，可能是烏克蘭軍利用無人機投放迫擊砲所致。路透社記者也指出，頓內茨克24日凌晨至少聽到5次爆炸聲響。

▲俄羅斯記者在烏東遭遇砲擊。（圖／翻攝自推特@zvezdanews）

俄羅斯紅星電視台一名男記者23日在頓內茨克郊外進行採訪報導，卻意外遭到砲擊，也透過鏡頭完整記錄了當時情況，開錄後，記者一邊說話一邊往後退，但一旁的士兵突然出聲提醒有異狀，不到3秒內，就突然發生砲擊，巨大爆炸聲響伴隨著黑色煙霧，讓記者當場嚇壞，採訪人員與士兵迅速躲在路旁有遮蔽物的地方避難。

據俄塔社報導，未獲廣泛承認的頓內茨克人民共和國（DPR）民兵發言人表示，這名記者是遭到烏克蘭政府軍第56機動步兵旅的砲擊，但更多的相關細節仍在調查中。俄國紅星電視台稱，記者艾金森（Vitaly Akinshin）原本計畫到附近採訪沒有撤離衝突地區的當地居民，隨行的頓內茨克分離主義軍人認為，是一架烏克蘭的無人機空投了一枚迫擊砲彈。

▲烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區一處民宅門口遭到砲轟，地上炸出砲彈坑洞。（圖／路透）

另外，一名路透社採訪人員目擊稱，24日凌晨他在頓內茨克至少聽到了5次爆炸聲響，爆炸發生後有4輛軍用卡車開往事發現場。在此數小時之前，克里姆林宮表示，烏克蘭2個分離主義地區請求俄羅斯方面的協助，以擊退烏克蘭軍隊的侵略。

官媒俄羅斯新聞社報導指出，頓內茨克24日凌晨2時40分許發生砲擊，方向是朝著郊區Trudovskaya煤礦場，烏克蘭安全部隊發射了10枚120毫米迫擊砲，是明斯克協議中禁止的重型武器，另外，分離主義控制的烏東地區也發生激烈交火。

美國CNN報導，對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）重申，俄國可能進行「假旗行動」，包含聲稱烏克蘭正在攻擊頓內茨克等，可能是為了證明入侵正當性的假消息。

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