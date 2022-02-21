　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

學族語還可以拿獎金　竹市府推族語認證獎勵金

▲新竹市政府推族語認證獎勵金。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府推族語認證獎勵金。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為響應世界母語日，新竹市政府今日宣布，為鼓勵原住民加強母語學習，推出族語認證獎勵，未來只要通過原住民族委員會辦理的原住民族語言能力認證測驗的考生，都可申請族語獎勵金，初級500元、中級1,000元、中高級2,000元、高級3,000元及優級4,000元獎金，激發族人對於學習族語的熱情。

新竹市政府表示，臺灣原住民族的語言在聯合國屬於瀕危語言，所以市府一直以來投注心力推動族語教育，結合中央計畫辦理包含深入家庭、教會、學校到社會的各項政策，如進用原住民族語言推廣人員，執行族語家庭、族語聚會所及營造族語友善環境，辦理原住民族語認證增能研習課程，本府教育處亦針對通過初級、中級、高級、薪傳級族語認證之學生，提供500元及記功嘉獎等獎勵措施等，新竹市為激發族人更積極學習族語，並參加認證測驗，未來也會配合中央規劃包括原住民籍公費留學考試、公費師資生甄選入學及原民特考，都必須經由認證測驗取得族語能力證明。

每年2月21日為「世界母語日（International Mother Language Day）」由聯合國教科文組織於1999年提出倡議，目標是宣傳保護語言的重要，避免地球上大部分語言消失，台灣原民會已於106年6月14日公布「原住民族語言發展法」，將16個原住民族語言列為國家語言，更提升原住民族語言新的地位。

民政處表示，聯合國教科文組織將臺灣原住民語言列為瀕危語言，需要大家為母語保存多盡一份力量，因此提出「通過原住民族語言能力認證測驗獎勵金」政策，主動發掘並培力青年學子及族人學習族語，延續原住民美麗的文化資產。

ET快訊
賓士男國道飆211公里！　女乘客噴飛慘死
快訊／國巨楠梓廠全員「1431員工」　PCR結果出爐
老高被超越？　網點名1位「百萬YouTuber」：深度贏多了
忍不住會寫！台人最常用簡字「少了16筆」卻爆爭議
國中、國小也有！　「早自習、第8節」禁考試
2萬元轉錯帳戶！　他等3天訊息「被已讀不回」超抖
快訊／「我殺了媽媽」　桃園男拿枕頭悶殺臥床母

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

深入偏鄉個案發掘　台東輔具中心送愛心

不畏低溫風雨　賴惠員陪子弟兵蔡宗翰街頭拜票

急凍寒流發威　台東縣市長攜手送暖

用行動支持推銷優質農產品！　黃偉哲市長認購1200斤紅蔥頭為學童午餐加美味

台東環教繪本親子創作坊　3月18日報名截止

學族語還可以拿獎金　竹市府推族語認證獎勵金

南投縣國民運動中心有譜　縣議會舊址、草屯植物公園旁將各建一座

幫毛小孩抗寒流　宜蘭縣流浪動物中途之家「火力全開」

清貧逆境中的堅毅　斗六家商廖建凱奪平面設計全國銀牌

服務移工、弱勢勞工　台南勞政人員表現受肯定

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

公車司機暖助身障者上車！　「3次收放斜坡板」超耐心

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

深入偏鄉個案發掘　台東輔具中心送愛心

不畏低溫風雨　賴惠員陪子弟兵蔡宗翰街頭拜票

急凍寒流發威　台東縣市長攜手送暖

用行動支持推銷優質農產品！　黃偉哲市長認購1200斤紅蔥頭為學童午餐加美味

台東環教繪本親子創作坊　3月18日報名截止

學族語還可以拿獎金　竹市府推族語認證獎勵金

南投縣國民運動中心有譜　縣議會舊址、草屯植物公園旁將各建一座

幫毛小孩抗寒流　宜蘭縣流浪動物中途之家「火力全開」

清貧逆境中的堅毅　斗六家商廖建凱奪平面設計全國銀牌

服務移工、弱勢勞工　台南勞政人員表現受肯定

安溥離婚後首露面認「出現追求者」　親曝婚變內幕：曾讓我很難堪

台中7少年洗車場拿球棒狂砸2名車！　背後「扯出顏正國」警方說話了

深入偏鄉個案發掘　台東輔具中心送愛心

不畏低溫風雨　賴惠員陪子弟兵蔡宗翰街頭拜票

美前國安顧問：俄恐拖延烏克蘭危機　美陷入「狼來了」處境

台股震盪收小黑　分析師：短線抗跌、長線難獨自逆勢創高

曾愷玹為詹朴重回幕前「扮性感特務」　布料少先喝薑湯保暖

台中港引水人落海不治　妻嘆「遇到了沒辦法」：他已經很小心了

買之前先想4件事情！戒掉買一堆都用不到惡習　回歸清爽極簡生活

家裡放幾台？「1家電」北部人都2台起跳　他嘆：需要才發現不夠

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

地方熱門新聞

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

桃市長選戰　黃敬平黨中央曝有口袋人選

南消五大隊建置救災345

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司

移工抓魚失蹤　搜救人員尋獲遺體

2女大生迷路哭：有人教我走河床

虎頭蜂窩嚇壞民眾　動保處：結果是蟻窩

屏東市玉皇宮236車2/20遶境枋寮

3移工相約捉魚　1人卡溪中亡

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

強烈寒流侵襲七旬長者迷途凍僵路中

廖萬隆捐6千萬整修職校　扶弱學子創就業機會

南消第六大隊全方位守護台南

南投獨居翁住處昏迷　警消破門搶回一命

更多熱門

相關新聞

新竹建華市民活動中心　鐵皮屋變身北歐風玻璃屋

新竹建華市民活動中心　鐵皮屋變身北歐風玻璃屋

新竹市長林智堅今出席建華市民活動中心開工典禮，是首座低碳建築的市民活動中心，他表示，活動中心是社區組織聚會的重要據點，他上任來盤點全市76處市民活動中心，以「美學設計、空間實用、制度化管理」三大原則，投入超過7億著手興建或整建26處里市民活動中心。本次建華里市民活動中心為一層樓建築、空間88坪大，將打造成北歐風木造玻璃屋，共1層樓、88坪，未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等，預計今年底（111年）前完工。

竹市助友邦抗疫　贈帛琉7萬醫療口罩

竹市助友邦抗疫　贈帛琉7萬醫療口罩

竹市110年績優里長表揚　14里長獲肯定

竹市110年績優里長表揚　14里長獲肯定

柴橋市民活動中心啟用

柴橋市民活動中心啟用

林智堅拜會證嚴上人　致謝慈濟助疫苗施打

林智堅拜會證嚴上人　致謝慈濟助疫苗施打

關鍵字：

新竹市民政處

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

限時7天！超商4大咖啡飲品買1送1

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

辣媽主播出事了！買野生動物A價差被查

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

一天喝多少水才會瘦？醫答案驚呆了　「這3時機喝」最關鍵

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

明道罵童星髒話！星媽800字「還原真相」道歉

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面