林智堅拜會證嚴上人　致謝慈濟助疫苗施打

▲新竹市長林智堅今拜會證嚴法師。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第一劑疫苗涵蓋率超過9成，新竹市長林智堅今拜會證嚴法師，他向所有慈濟人致謝，他說，疫苗升溫後，慈濟投入防疫不遺餘力，慈濟不僅與市府合作設立新竹疫苗站，還投入大量志工們進駐協助，更為台灣購得BNT疫苗，讓台人都受惠。證嚴法師回應，地方平安，才是人類的幸福。

慈濟基金會今舉辦證嚴法師與疫苗站志工分享會，許多高齡80歲志工都特地到場，高齡78歲的徐姓志工說，她很感恩有服務機會，雖然她年長一點，但跟市府合作無間，更與大家結緣，「她得到很多」。志工黃文雅也說，慈濟志工們相互扶持，更天天支援疫苗站，大家心裡都很充實與感動，他們更藉此推廣素食，幫助相關業者度過疫情難關。

林智堅表示，特別謝謝慈濟給予台灣台人很大支持，特別是BNT購買，讓新竹市所有孩子健康平安都受惠。今年5月疫情增溫，慈濟不僅協助設立疫苗站，慈濟志工更挺身相助，給予民眾安定力量。當鄰近縣市傳出群聚感染時，慈濟也第一時間提供組合屋等資源，讓市府即時設立香山社區篩檢站。

林智堅說，慈劑疫苗站服務至今已達155天，在各界團結努力下，新竹市疫苗涵蓋率超過9成，更達全國第一，市府將持續秉持慈濟精神「人苦我悲、人傷我痛」守護市民健康。

證嚴法師表示，這一波疫情衝擊全球，地方平安，才是人類的幸福，感恩市長林智堅行動很快、慈劑也順利購得疫苗，守住地方防疫。新竹市民也很有智慧，「人人自我防疫才不會感染他人」，防疫意識很高，拉高第一劑疫苗涵蓋率。

證嚴法師呼籲，疫苗施打不要前功盡棄，大家也應該準時接種第二劑疫苗。

慈善基金會執行長顏博文說，林智堅市長行動力即高，慈濟捐贈組合屋等資源，市府立馬調配人力組裝，疫苗涵蓋率「更令人欽佩」。慈濟不只投入疫苗施打，更關注紓困計畫、偏鄉學童疫情就學等，他們也期待遇市府有更深入合作。

慈濟基金會表示，新竹靜思堂設計上，特別友善長者進出，因此做為新竹市疫苗施打點，每日上、下午各有多位慈濟志工投入疫苗接種志工服務行列，與醫護人員一同守護前來接種的長者。

民政處表示，慈濟志工總是全力配合市府，提供最優質的疫苗接種環境，期待能讓更多民眾完成疫苗接種，一起建立防護網。