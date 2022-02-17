新竹建華市民活動中心　鐵皮屋變身成北歐風玻璃屋

▲新竹市長林智堅今出席建華市民活動中心開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今出席建華市民活動中心開工典禮，是首座低碳建築的市民活動中心，他表示，活動中心是社區組織聚會的重要據點，他上任來盤點全市76處市民活動中心，以「美學設計、空間實用、制度化管理」三大原則，投入超過7億著手興建或整建26處里市民活動中心。本次建華里市民活動中心為一層樓建築、空間88坪大，將打造成北歐風木造玻璃屋，共1層樓、88坪，未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等，預計今年底（111年）前完工。

林智堅表示，新竹市有122里，全市總有76處市民活動中心，他感謝議會支持，讓市府投入逾7億元興建或改建26處市民活動中心，其中部分里過去長期面臨無用地可興建問題，市府也積極解決用地，例如市府透過校園空間活化，為里民集會找適當空間，包含今天動工的建華市民活動中心、108年完工的光鎮、茄苳市民活動中心都是案例。

新竹市的市民活動中心還有美學設計、空間實用、制度化管理三大特色。其中，美學設計與優秀建築師合作、透過減法設計創造實用兼具美感的空間，如柴橋市民活動中心坐落公園內，沉穩灰色外觀、透明玻璃窗打造玻璃平台，成為森林裡最美透光建築；空間實用讓市民活動中心可做為巡守隊辦公室、共餐、集會空間、教室等，柴橋與千甲還結合C級長照站、日照中心等資源。

在制度化管理上，市府於109年3月訂定活動中心使用管理辦法，讓民眾更了解借用方式，並建置「本市數位市民平台」上線租借平台，相關公益活動如巡守隊、共餐、長照C等場地費及使用冷氣費都給予優惠。市府目前也著手規劃新建4處市民活動中心，未來全市總共將有80處市民活動中心，提供市民朋友更優質的活動場域。

市府表示，建華市民活動中心由陳永富建築師事務所洪育成建築師設計，以低碳、永續為理念，運用可循環再利用的木構、鋼構建材、引進自然光玻璃帷幕，打造出北歐風格木造玻璃屋，更是竹市首座低碳建築的活動中心。

洪育成建築師說明，建華市民活動中心將有挑高斜屋頂、像煙囪的太子樓建築特色，極具濃厚異國風情，更有調節氣溫功能，斜屋頂可隔熱，降低空調負荷；煙囪則是太子樓建築手法，可達到自然通風換氣功能。另外，還有東西向走廊深簷可遮擋夏季烈日及暴雨，提供舒適半戶外空間。

建華里長徐良芳表示，建華里過去僅在舊車棚以鐵皮屋作為環保教室及巡守隊等活動空間，不僅空間狹小，還面臨土地為新竹縣所屬，長期有拆屋還地的隱憂。如今將有新的市民活動中心，里民們都很開心又很期待。