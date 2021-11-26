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柴橋市民活動中心啟用　全市最大全台最美

▲擁有全市最大空間的柴橋市民活動中心今啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲擁有全市最大空間的柴橋市民活動中心今啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

擁有全市最大空間的柴橋市民活動中心今啟用，隱身於青草湖畔、明湖公園小森林旁，也是全市最美活動中心，新竹市長林智堅今與議長許修睿、社區長輩一起搓湯圓慶賀啟用，林智堅說，坐落於森林公園的柴橋市民活動中心「有三好」，首先「空間最寬敞」，樓地板面積400多坪，其次，是最多功能的活動中心，最後則是連接明湖公園，柴橋活動中心成為全新竹、全台灣最漂亮的活動中心。今啟用後，柴橋市民活動中心一樓將作為社區活動、共餐空間，戶外風雨走廊將可作為單車騎士、登山旅客中繼點。

林智堅表示，柴橋里人口相當稠密，過去鐵皮屋活動中心卻窄小，在許議長、各議員支持預算下，投入超過5千萬經費改建落成。柴橋活動中心「空間寬敞」，樓地板面積400多坪，更連接明湖公園，柴橋市民活動中心成為全新竹、也是全台最漂亮的活動中心。

林智堅也說，新竹市府照顧長輩、小孩，也遵守財政紀律，既要蓋建設也要省錢，新竹市大多向中央爭取預算推動各項建設，他期盼大新竹合併升格，財政規模就能做大，大新竹就能有財源推動各項建設。

市府指出，市長林智堅上任來，在青草湖周遭投入6.5億建設，推動「整頓青草湖生活」，除今啟用的柴橋市民活動中心、兩年前啟用的光鎮里活動中心，更整建青草湖公園與明湖公園，提升景觀；也活化觀光，透過市地重劃釋放2.3公頃的觀光空間，引進SUP水上運動。鄰近的育賢國中，也重建育英樓，並打造社區居民也能利用的通學步道，盼讓周邊居民生活更舒適。

新竹市議長許修睿表示，市長林智堅很用心，不僅改造青草湖周邊景觀，還在多年受土石流所擾的竹一山莊設立邊坡，柴橋活動中心也是全新竹最漂亮。新竹市近日也獲經濟日報肯定為最幸福城市，市長林智堅簡直是化腐朽為神奇。

建築師陳柏齊、黃宥鈞表示，柴橋市民活動中心為兩層樓建築，採低矮量體、沉穩灰色外觀融入公園地景，室內以大量通透空間為設計理念，一樓活動中心以大量落地窗，引進大量自然採光。另外，一樓室內空間還可搭配寬達100公尺的風雨走廊，提供多功能空間辦理各項活動，例如市集、舞蹈律動班等才藝活動。

柴橋里長黃桂蘭表示，柴橋里民約6000人，長輩超過1000多人，以前鐵皮的活動中心僅能容納20多人，經歷好幾任市長都沒辦法改變，大家「很克難」。現在全新活動中心很漂亮「煥然一新」，容納人數也變多，旁邊還有走廊銜接公園，大家還能來運動，真的很棒。

另外，柴橋里長黃桂蘭感謝，市長林智堅在竹ㄧ山莊建置邊坡，周邊居民「終於可以好好睡覺了」，再不用擔心土石流。

「廚房變得很大，志工們都很開心」，柴橋人文關懷協會理事長翁寶鳳說，他們每週都有兩天活動，以前只能在狹小空間，現在空間變大，大家都有福了。

民政處說，柴橋市民活動中心爭取衛生福利部補助，投入近5000萬元，結合明湖公園改善工程，打造出竹市獨一無二座落在公園裡、被芬多精包圍市民活動中心，該建築更獲今年「2021國家卓越建設獎最佳環境文化類」優質獎肯定。建築師陳柏齊不僅將活動空間放大兩倍，可做為共餐食堂、社區聯誼活動空間等，周邊還有腹地做為停車場。

民政處表示，市長上任後，想給市民朋友們一個更舒適的休閒空間，投入超過6億，興建及整建活動中心，新竹市已有67處市民活動中心可供使用，且目前有4處活動中心規劃興建中，完工後竹市將有超過70處的活動場所。

新竹市府表示，新竹市是全台繼金門之後最照顧長輩縣市，自他上任之後，市府投入2億推動「全口假牙」，總計2600位長輩受惠，長輩共餐從6處升級至64處，長照據點也達143座，明年也將投入13億發放安老津貼、1.3億發放重陽敬老津貼。

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