竹市府助友邦抗疫　捐贈帛琉姊妹市艾萊州7萬個醫療口罩

▲新竹市政府捐贈帛琉7萬個醫療口罩予姐妹市。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府與帛琉「艾萊州(Airai State)」締結姊妹市已11年。近日帛琉陸續傳出COVID-19疫情，防疫刻不容緩，新竹市長林智堅今宣布，為表達對姊妹市「艾萊州(Airai State)」關懷與愛心，市府捐贈帛琉7萬個醫療口罩予姐妹市，送往帛琉共和國駐台灣大使館，近日將運送至帛琉，提供當地民眾最實質的援助與打氣。

林智堅表示，新竹市與艾萊州自民國100年即締結為姊妹市，到今年4月將滿11年。他也特別致函關心姊妹市疫情防控。因為疫情關係，兩市交流受到影響，但透過醫療物資的分享，讓新竹市也能為艾萊州民眾的健康盡一份心力，期盼協助他們安然度過疫情。

林智堅進一步指出，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）曾於去年5月世界衛生大會(WHA)發言力挺台灣，呼籲WHO與全球夥伴合作，人命不應被政治疆界所犧牲，並主張將台灣「完整納入」WHO，對於帛琉的仗義執言，台灣人銘感在心。

民政處表示，台帛建交以來，雙方在醫療、農業、漁業、觀光等都有深厚的交流，台灣是亞洲最發達的國家之一，醫療公衛體系良好，期盼透過捐贈防疫物資，展現台灣人參與全球抗疫的人道精神，面對公衛事務，全球國家與地區均缺一不可。