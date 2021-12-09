新竹市110年績優里長表揚　14位里長獲肯定

▲副市長沈慧虹與會貴賓與資深里長、特優里長合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市副市長沈慧虹今(9)日公開表揚3位服務滿30年的資深里長、11位特優里長以及12位績優民政人員，感謝里長熱心公益，樂善好施，積極參與里政建設；也讚許基層民政人員熱心服務、認真負責。

沈慧虹表示，首先恭喜光田里長莊火炎、北門里長鄭欽耀及中山里長郭瑞誠，這3位里長服務都滿30年，於11月30日獲內政部頒發「三等內政專業獎章」，他們把最精華的歲月都奉獻給鄉親，是里民最重要也最倚靠的地方守護者。

沈慧虹感謝里長平日在基層服務，即時反映民情讓市政更能貼近民意，讓市政建設更加順利推展，而第一線服務的民政人員，將各項政策與訊息推展到里鄰及執行，讓各項政策能落實到基層，是市府手腳的延伸，都是不可或缺的腳色。

民政處表示，本次表揚11位特優里長中，東園里張麗芬里長、港北里曾欽裕里長11月30日代表新竹市到內政部接受表揚。張麗芬里長從前里長何文德先生95年擔任里長時就是「一人當選，全家服務」，105年再由張里長接下職務到現在，算一算已經守護了東園里鄉親15年，在新冠肺炎最嚴重的時候，張里長還購買護目鏡、防護眼鏡數千副給防疫第一線人員，被稱為「最暖心阿嬤」。而曾欽裕里長則是地方上的康樂班長，辦理舞蹈班、歌唱班，活絡大家身心，更緊緊聯繫里民感情，兩位都是新竹市的驕傲。

柴橋里黃桂蘭里長，積極爭取市民活動中心興建，建設社區環境。成功里林俊滕里長，把自身熟悉的經營學成功體現到里民服務。福德里陳嘉福里長，親自組隊參加長青運動會，凝聚里民向心力。關新里黃雅卿里長，用最有活力的心來服務最高收入的新興社區。曲溪里廖成章里長，定期恭請城隍爺繞境，替里民祈福保平安。金雅里韓榮春里長，親力親為落實環境清潔，打造舒適社區樣貌。

中雅里鄔滬生里長，109年獲得榮民楷模殊榮，是中雅里的驕傲。南隘里邱坤源里長，擔任義消、巡守隊、樂齡顧問，以多元身份守護社區。虎林里黃郁淳里長，成立環保志工隊，努力認真曾獲得環保署「特優」肯定。以上資深績優里長及特優里長及，平時熱心里政業務，深獲里民好評與愛戴，主動關懷獨居老人和弱勢家庭，出錢出力排解民困，協助推動各項里政業務不遺餘力，並致力解決紛爭，使里鄰呈現一片祥和。

績優民政人員有民政處科長吳沛婕、東區區公所里幹事張婉怡事、羅崴、劉旭日、黃永淇、辦事員盧文萍；北區區公所里幹事李俊雄、蘇圓鈍、林琬婷、課員王于庭；香山區公所里幹事廖婉吟里幹事、陳姿吟。這幾位同仁在民政單位都服務了5年以上，每位都熱心負責，除了平時里政業務外，從109年到現在將近2年的防疫工作，要關懷居家檢疫個案健康情形外，還要幫忙到醫院領藥，把檢疫的民眾當成家人在照顧；而內勤的同仁則是時時追蹤疫情變化，犧牲了休息時間，就是要確保防疫工作滴水不漏。

民政處強調無論是里長或里幹事、基層民政人員，都是第一線為民服務的先鋒，接觸的都是市民朋友，服務的品質、態度都攸關政府施政的成效，都是市政府最重要的夥伴，所有里長、里幹事及民政人員的辛勞與付出，是新竹市的城市發展勇往直前的動力。