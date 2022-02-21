H＆M加速數位進程　為消費者帶來更滿意順暢的購物體驗

▲H&M 於1947年創立於瑞典，2015年，台灣第一家H&M於台北信義區微風松高正式開幕。（圖／品牌提供）

由《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」獲得民眾熱情參與，其中瑞典服飾品牌H&M拿下快時尚產業類別三大獎，足見國人對品牌的重視與喜愛，對此H&M表示：「很開心能獲得消費者的青睞，H&M將持續提供兼具時尚、價格與質量的產品，並透過更全面的通路與銷售管道，加速我們的數位進程，為所有消費者帶來更滿意順暢的購物體驗。」

H&M 於1947年創立於瑞典，已有非常豐富的歷史，到了21世紀，H&M始積極拓展亞洲業務。2015年，台灣第一家H&M於台北信義區微風松高正式開幕，當時聚集超過千人排隊的盛況，相信許多民眾都還印象深刻吧？緊接著2016年，再於台北西門町開設了當時亞洲最大的門市，時至今日仍然是該區的重要地標。目前H&M於全球開設超過4,455 間門市，台灣則一共有14間門市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

汰舊換新速度快 讓消費者總能買到最前衛的服裝

提到H&M，「平實的價格」第一個閃過腦海，相比其他歐美快時尚品牌，H&M的價位更親民一階。一直以來，H&M都遵循一項宗旨：「希望能透過生活中各種靈感，為任何尋求時尚、創意與文化的人創造一種當代感，並幫助他們表達屬於自己的風格。」由於經由團隊設計師設計的時尚單品，在極短的時間內便能上架販售，因此H&M的商品汰舊換新速度快，讓消費者總能買到最前衛的服裝，想瞭解時下潮流，逛一圈H&M便能知曉。

▲H&M秉持「永續時尚」的願景，致力於引領時尚產業邁向氣候正效益的方向，推動長期積極的變革。（圖／品牌提供）

而在吸引人氣方面，H&M很有一套，以最廣為人知的「設計師聯名系列」為例，自2004年開始，H&M首度邀請老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）合作聯名，成為了此企劃的開端，往後幾乎每一年，H&M都會推出話題度超火熱的設計師聯名，讓民眾能以相對便宜的價格，買到喜歡的精品設計師所打造的單品，一舉吸引雙方品牌的粉絲。

設計師聯名 一舉吸引雙方品牌的粉絲

像是H&M登陸台灣當年便是與BALMAIN合作，系列開賣當時可說是形成轟動，因為那是台灣時尚迷們第一次不用飛國外搶購。過往其他知名的聯名對象還包括Alexander Wang、川久保玲、VERSACE、MOSCHINO⋯⋯以及2021年的疫情下突破重圍的Simone Rocha聯名系列，每每都造成民眾徹夜排隊。

▲H&M會推出話題度超火熱的設計師聯名，讓民眾能以相對便宜的價格，買到喜歡的精品設計師所打造的單品。（圖／品牌提供）

對於近年最重要的永續經營議題，H&M所做的努力亦不在話下，「我們的品質理念要求產品必須達到『永續性』，從商品設計、材料與供應商的選擇，送到顧客手中的方式，再到通過回收利用與重複使用讓服裝獲得再生，始終秉持可持續性發展的理念。」且H&M秉持「永續時尚」的願景，致力於引領時尚產業邁向氣候正效益的方向，推動長期積極的變革，力求於供應鏈中做到公平與平等。