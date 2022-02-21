GAP 50年來秉持「做正確的事」　積極接軌年輕世代從未「變老」

▲為期許大家能盡快回到舒適自在的生活狀態，GAP以吉祥物，推出「小熊的出遊夢想」布章兩款。（圖／品牌提供）

美式休閒品牌GAP於《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」，在快時尚分類獲網友肯定。藉此機會，ETtoday特別邀請到GAP大中華區行銷副總裁張岸青訪問，談談品牌的經營之道，其中張岸青提到，「做正確的事」為貫穿企業的宗旨，造就了現今的GAP。

GAP服裝上常常出現的1969字樣，正是代表品牌創立的年份，由創辦人Don Fisher與太太Doris在舊金山設立第一家門店，從最初販售黑膠唱片與牛仔褲，到擴展至男、女、童裝和其它支線，50多年來秉持重塑經典、引領潮流的精神，透過「大膽」、「簡易」、「真實」的時裝文化，成功躍升美式休閒的標誌性品牌，並在2014年時正式登陸台灣，至今也陪伴了台灣民眾接近8個年頭，在大家心目中維持著良好的品牌形象。

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企業文化宗旨「做正確的事」

GAP大中華區行銷副總裁張岸青表示，從經營、創造到銷售，「做正確的事」是公司企業文化宗旨之一，「我們的社會責任工作主要專注於以下四個方面：即我們的供應鏈、對環境的影響、社區參與以及如何對待雇員。我們認為，從這四個方面能夠對社會與環境產生最大的積極影響。」並透過行動付諸實現。

▲快時尚流行不斷轉變，競爭者林立的現況下，GAP推出訂製服務。（圖／品牌提供）

包括每年都會響應多元議題推出Pride系列商品與活動，同時在永續方面亦不遺餘力，像GAP的牛仔褲上，便能看到標榜「GAP For Good」的永續標籤，更持續為社會與弱勢族群盡一份心力，例如去年底與國際巨星Katy Perry的慈善合作計畫，救助貧困兒童。

在台灣推出並擴大「客製化訂製服務」

而在快時尚流行不斷轉變，競爭者林立的現況下，GAP也沒讓自己在消費者心中隨時間「變老」，面對需求的轉變，GAP近年在台灣推出並擴大「客製化訂製服務」，利用自選電繡與布章，讓每個人都能創造個人的專屬時尚標籤，賦予服裝自訂的意義；在商品品質上則是不斷精進，透過材質、生產技術的優化，提升服裝的穿著體驗，如將經典產品再升級，帶來「1969高級牛仔系列」，另外「碳素軟磨系列」的極舒適穿著感受也大受歡迎。

▲Gap邀請國際巨星Katy Perry拍攝形象短片，翻唱傳奇樂團披頭四的《All You Need is Love》。（圖／品牌提供）

與此同時，GAP積極與年輕世代接軌，近期邀請新生代明星如李沐、蔡凡熙擔任品牌好友，並努力耕耘社群，蒐羅名人、意見領袖、店員到消費者互動，每一步都讓GAP的核心價值更臻牢固。