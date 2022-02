GAP 50年來秉持「做正確的事」　積極接軌年輕世代從未「變老」

▲為期許大家能盡快回到舒適自在的生活狀態,GAP以吉祥物,推出「小熊的出遊夢想」布章兩款。(圖/品牌提供)

美式休閒品牌GAP於《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」,在快時尚分類獲網友肯定。藉此機會,ETtoday特別邀請到GAP大中華區行銷副總裁張岸青訪問,談談品牌的經營之道,其中張岸青提到,「做正確的事」為貫穿企業的宗旨,造就了現今的GAP。

GAP服裝上常常出現的1969字樣,正是代表品牌創立的年份,由創辦人Don Fisher與太太Doris在舊金山設立第一家門店,從最初販售黑膠唱片與牛仔褲,到擴展至男、女、童裝和其它支線,50多年來秉持重塑經典、引領潮流的精神,透過「大膽」、「簡易」、「真實」的時裝文化,成功躍升美式休閒的標誌性品牌,並在2014年時正式登陸台灣,至今也陪伴了台灣民眾接近8個年頭,在大家心目中維持著良好的品牌形象。

企業文化宗旨「做正確的事」

GAP大中華區行銷副總裁張岸青表示,從經營、創造到銷售,「做正確的事」是公司企業文化宗旨之一,「我們的社會責任工作主要專注於以下四個方面:即我們的供應鏈、對環境的影響、社區參與以及如何對待雇員。我們認為,從這四個方面能夠對社會與環境產生最大的積極影響。」並透過行動付諸實現。

▲快時尚流行不斷轉變,競爭者林立的現況下,GAP推出訂製服務。(圖/品牌提供)

包括每年都會響應多元議題推出Pride系列商品與活動,同時在永續方面亦不遺餘力,像GAP的牛仔褲上,便能看到標榜「GAP For Good」的永續標籤,更持續為社會與弱勢族群盡一份心力,例如去年底與國際巨星Katy Perry的慈善合作計畫,救助貧困兒童。

在台灣推出並擴大「客製化訂製服務」

而在快時尚流行不斷轉變,競爭者林立的現況下,GAP也沒讓自己在消費者心中隨時間「變老」,面對需求的轉變,GAP近年在台灣推出並擴大「客製化訂製服務」,利用自選電繡與布章,讓每個人都能創造個人的專屬時尚標籤,賦予服裝自訂的意義;在商品品質上則是不斷精進,透過材質、生產技術的優化,提升服裝的穿著體驗,如將經典產品再升級,帶來「1969高級牛仔系列」,另外「碳素軟磨系列」的極舒適穿著感受也大受歡迎。

▲Gap邀請國際巨星Katy Perry拍攝形象短片,翻唱傳奇樂團披頭四的《All You Need is Love》。(圖/品牌提供)

與此同時,GAP積極與年輕世代接軌,近期邀請新生代明星如李沐、蔡凡熙擔任品牌好友,並努力耕耘社群,蒐羅名人、意見領袖、店員到消費者互動,每一步都讓GAP的核心價值更臻牢固。