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UNIQLO靠「在地經營」抓住民心　預告將投入「綠能」行列

▲▼2021企業品牌聲望大調查,UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲「國民衣櫥」般存在的UNIQLO，將會積極配合在地政府、與綠能業者合作，同時促進台灣綠能市場發展。（圖／品牌提供）

日系快時尚品牌UNIQLO深耕台灣邁入第12年，已成為「國民衣櫥」般存在，先前由《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，UNIQLO在快時尚分類大獲肯定。對此台灣UNIQLO海外行銷暨宣傳戰略部部長黃佳瑩、副理蕭斐璠特別接受ETtoday訪問，分享品牌如何透過商品與服務牢抓民眾的心，其中「在地經營」可說是關鍵之一。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,UNIQLO。（圖／品牌提供）

UNIQLO重視傾聽消費者心聲以不斷改革，為拉近與民眾的距離，在不同的國家、地區，實施「在地經營」的策略。如UNIQLO主打的口號：「讓世界看見台灣，讓台灣看見世界」，能看出UNIQLO對於台灣市場的用心，並透過多次與台灣品牌合作推出聯名UT，設計出充滿「台灣味」的單品，成功建立起與民眾的情感連結。

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運用影響力　已捐贈超過16萬件的二手衣

另外，亦持續推廣「社區共榮」目標，不只發起「二手衣再捐贈」活動，截至2022年1月已捐贈超過16萬件的二手衣，也運用商店的影響力，帶動在地商圈的發展，如：2021年於台北東區明曜百貨重新開幕的UNIQLO全球旗艦店，便做了不少區域性的活動。黃佳瑩部長表示，9成的消費者因此更想到東區逛街，吸引人潮為該區帶來活性化的作用。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲日系快時尚品牌UNIQLO深耕台灣邁入第12年，獲獎無數。（圖／品牌提供）

為讓消費者聲音傳到決策者耳裡，黃佳瑩部長提到UNIQLO公司對此有個比較獨特的「全員經營」概念：「很多國家都有UNIQLO，但每個國家有不同區域的文化特色，員工的想法、消費者的想法都不一樣。」因此他們非常在乎「現場的第一線員工」的想法，「每個禮拜都會跟台灣UNIQLO CEO黑瀨友和先生去店裡面進行『賣場確認會』，和店員們討論，在那邊可以聽到最貼近消費者心聲。」真正落實全員一同經營品牌。

重視環境保育、人權人本與在地社區發展

而在永續方面，UNIQLO亦奪下本次調查的最佳永續經營獎，蕭斐璠副理提到，UNIQLO在永續上有三大主軸作為，分別是Planet環境保育、People人權人本以及Community在地社區發展。目前UNIQLO所推出的環保材質服裝已相當多樣，包括再生羽絨、利用回收寶特瓶製成的再生聚酯纖維，和減少99％用水量的省水牛仔褲⋯⋯且持續在研發更多環保材質或生產方式，並定下目標「2030年全集團50％物料將使用環保物料」。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲台灣UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店。（圖／品牌提供）

此外，蕭斐璠副理還透露一項消息：「連結到集團全球減碳的策略目標『2030年全球UNIQLO企業內削減90％溫室氣體排放量』，在2022年春天我們會開始採用再生能源（太陽能），先由路面店開始啟動，我想會是台灣零售業首發的品牌（採用再生能源）。」預告將會積極配合在地政府、與綠能業者合作，同時促進台灣綠能市場發展。許多人不知道的是，其實目前UNIQLO的確已有三家店鋪設有太陽能板，包括台南文賢路店、台中崇德店和新北市金城路店，顯示早已做了充足準備。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,UNIQLO。（圖／品牌提供）

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