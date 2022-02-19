momo長期深耕品牌力、商品力　全方位升級服務贏得消費者青睞

▲momo在2020年攜手台灣大哥大全台800家myfone門市推出「到店取貨2.0」，同時成立百分百持股子公司「富昇物流」，經營自有物流車隊。（圖／品牌提供）

新冠肺炎疫情改變消費行為，線上購物需求大增，momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2021全年度營運再有新突破，合併營收約新台幣884億元，除了宅經濟熱潮、五倍券振興推升強勁買氣，各式節慶促銷、618年中大促、雙11、雙12等強檔活動，也是助攻成長的一大動能，亮眼表現反應在《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」，經由網友與專業第三方評審團隊參與評鑑結果，榮獲年度「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」。

疫情時代掀起零接觸商機 加速虛擬零售通路的蓬勃發展

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人們的生活與消費型態因數位浪潮興起轉變，加上後疫情時代掀起零接觸商機，加速虛擬零售通路的蓬勃發展，momo為讓服務觸角滲透線上、線下、跨產業等範疇，去年開春即喊出完善物流倉儲網絡、打造momo幣生態圈、商品服務再擴大升級、MCN網紅經濟開創直播2.0，點燃四大成長引擎挑戰營運。

▲momo強化「短鏈物流」布局，保持貨物順暢，即時到達消費者手上。（圖／品牌提供）

尤其，疫情期間全台物流大塞車時，momo沒有多做準備，在危機中卻能快速調整消化爆量訂單，歸功於發展倉儲、物流建置，佈局最後一哩路的長期策略，除了北區自動化物流中心，目前已有14個主倉、25個衛星倉，並成立百分百持股子公司「富昇物流」來補足市場服務需求，透過自有車隊加入分流，強化「短鏈物流」布局，保持貨物順暢，即時到達消費者手上，使其成為疫情中的最大競爭優勢，而南台灣電商物流網也在布建中，已經啟用的永康物流中心，南區大型物流中心預計2023年完工，再加上中部物流中心最快可望2024年加入行列，將再推進全台物流配送服務力。

拼24小時到店取貨 串起生活需求與便利購物體驗

「生活大小事都是momo的事」，在此理念下，momo持續擴展各項服務，延伸自2015年品牌深耕計畫，目前站內超過2萬個品牌，提供多元商品選擇外，也擴充商品項目，包括冷凍商品品類增加、電子書等販售，以及推出5小時超市、線上保險、訂房服務、生活繳費等，攜手台灣大哥大myfone門市拼24小時到店取貨，串起生活需求，帶來便利購物體驗，提升會員滿意度與黏著度。品牌力、商品力、服務力的加持，不僅為業績成長添翼，也在企業品牌聲望中獲得肯定，鞏固國內電商市佔地位。