蝦皮購物「花得更少、買得更好」　推動娛樂電商挑戰創新獲肯定

▲蝦皮購物首創整合24h購物、商城與拍賣，成為一站式購物平台，並推出娛樂內容與用戶互動。（圖／品牌提供）

來自新加坡的蝦皮購物，2015年宣告正式進軍台灣市場，靠著拍賣服務及免運行銷策略，快速吸粉、打響名號，衝高App下載量，也掀起土洋電商大戰，之後進化服務擴張版圖，從C2C拍賣搶進B2C購物、B2B2C商城，分別於2017年推出商城、2018年推出24h購物服務，並以娛樂互動為核心，轉型成一站式娛樂電商平台，平台多元化發展獲得消費者肯定，在《東森新媒體ETtoday》舉辦「2021企業品牌聲望大調查」中，一舉拿下年度「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」。

愛心捐款突破1,000萬元 發揮企業影響力讓愛無限延續

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蝦皮購物目前擁有超過千萬會員數，為觸及更多消費用戶，不斷挑戰創新服務，例如跟上時事的社群內容、自製直播節目、多元遊戲體驗等內容，讓電商不只是購物平台，也能滿足視聽娛樂互動體驗，根據資料統計，2021全年度蝦皮直播總觀看時長超過40億分鐘，相當於平均每位台灣人收看了近3小時直播，反應出受歡迎程度。而以多元操作和造節策略打造的購物體驗，除了既往的電商大檔618、雙11、雙12，也針對不同用戶與族群的需求推出各種主題購物節，並透過與不同品牌合作，串連線上、線下商家。

▲蝦皮購物以「用戶至上、順勢應變、分秒必爭、全力以赴、保持謙遜」五個中心價值觀，引領全體同仁前進、落實行動。（圖／品牌提供）

此外，蝦皮購物在公益投入不遺餘力，舉凡長者、婦幼、憨兒、動物等各面向，每月透過不同類型公益計畫多元參與幫助弱勢，尤其2021年受到疫情影響，社會捐款金額呈斷崖式下跌，於是積極思考電商結合公益的可能性，除了持續與社福機構合作，也透過企業認購方式幫助更多在地商家，例如認購50萬顆金鑽鳳梨，協助小農度過外銷危機；協助8間萬華在地好店透過網路觸及更多潛在客群，走出疫情陰霾。2021年總計推出13項公益計畫，攜手37間社福機構，愛心捐款突破1,000萬元，未來會繼續發揮企業影響力，讓愛無限延續。

▲蝦皮購物持續以多元操作和造節策略與品牌夥伴和消費者建立友好關係。（圖／品牌提供）

希望提供買家便利、簡單的一站式線上購物體驗

蝦皮購物CEO馮陟旻提到，「我們的使命是透過科技為人們創造更便利的生活，幫助世界各地更多的小型企業、消費者和社區」，在「花得更少、買得更好」品牌訴求下，希望提供買家便利、簡單的一站式線上購物體驗，同時也提供技術支援和服務，成為賣家拓展線上業務的助力，對於消費者的認同與喜愛，將持續透過更多元的服務和優惠，滿足購物體驗。