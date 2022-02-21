NET屹立不搖抵擋快時尚危機！　連續13年行善受肯定

▲NET目前在全台店面數量多達148間，超過10年農曆年為弱勢家庭封館，至少投入上億元。（圖／品牌提供）

由《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」結果出爐，台灣平價時尚品牌NET奪得「最佳人氣」、「永續經營」、「最佳品牌」肯定。誕生自1991年的NET走出自己的本土哲學，不靠浮誇行銷卻屹立不搖。

NET由董事長黃文貞於1991年創立，起初因台灣代工廠商面臨存貨堆積的庫存壓力，開始投入以自行開發產品和設計服飾。走過快時尚產業大起大落的危機，NET目前在全台店面數量多達148間，且幾乎都落在高昂租金的市區中心點，幾乎是傳說般的存在。

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租下台北東區永福樓舊址 成台北最大門市

2019年不畏疫情衝擊，NET豪氣租下台北忠孝東路四段的永福樓舊址，以「前低後高」每月租金320萬元至400萬元價格，一簽就是12年，搖身一變成為台北最大門市。品牌沒有浮誇廣告與名人帶貨加持，董事長黃文貞甚至從來不接受媒體專訪，卻能夠交出年營收近80億元的漂亮成績單，其實有以下理由。

▲NET品牌沒有浮誇廣告與名人帶貨加持，董事長黃文貞甚至從來不接受媒體專訪。（圖／品牌提供）

NET同樣面對快時尚品牌夾擊，2010年日本零售服飾UNIQLO首度來台，但NET依舊維持兩點關鍵，「更新快」、「價格便宜」，緊緊抓住了本土優勢。更新快速指的是商品品項多元，一間店內不僅能找到辦公室正裝、日常休閒服裝、內睡衣以及配件包款，光是一季就有2千中款式滿足全家大小需求。

另外，NET價位大多落在300、400元上下，單品利潤並不高，這是主打「價格便宜」的戰略，品牌毛利率約僅抓40％到50％，比起一般品牌定在60％到70％，以壓低零售價格為目標，因此「高CP值」成為NET的代名詞，也證明了該策略在台灣市場相當奏效。

超過10年農曆年為弱勢家庭封館 至少投入上億元

NET能夠擠進「最佳人氣獎」，除了商品平價、多樣化還有一個原因，每每品牌登上新聞版面，無非是與公益相關。台灣民眾就算沒買過NET服飾，也一定聽說過品牌每逢農曆年間就會為弱勢家庭封館，讓孩子能夠親自挑選喜歡的衣服，親臨現場感受逛街的樂趣，這一善舉至今持續10年以上，至少投入上億元。

▲「高CP值」成為NET的代名詞，也證明了該策略在台灣市場相當奏效。（圖／品牌提供）

永續經營是時尚品牌的共同目標，NET作為快時尚品牌，首要功課就是放慢腳步，另外也要達到持續、穩定才滿足永續條件。消費者可以發現，品牌將重點從原來的流行服飾，轉往提供以「季為單位」的貼身衣物，降低民眾的汰換率，這就是放慢供應鏈速度的展現。NET也與迪士尼合作，以獨特性串聯多個品牌；此外，「台灣製造」的在地化也減少了不必要的浪費，使用當地的素材持續創造永續商機。