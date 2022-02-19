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海華文教基金會關懷僑民　200海內外華人線上齊心祈福

▲海華文教基金會關懷僑民 200海內外華人線上齊心祈福。（圖／海華文教基金會提供）

▲海華文教基金會關懷僑民，200海內外華人線上齊心祈福。（圖／海華文教基金會提供）

記者郭世賢／綜合報導

海華文教基金會於今（19日）辦理「與疫情共處的心理素質-為你祝福，齊心祈福」線上活動，邀請作家平路女士、心理治療師王浩威醫師與阿彌陀佛關懷中心發起人慧禮法師擔任分享人，由海華文教基金會李欣龍執行長擔任主持人，並邀請僑務委員會童振源委員長致詞，一同關心全球華人在疫情下的家庭關係、人際互動，以及如何有效提升個人心理素質，學習安定身心的方法，照顧自己的情緒，也關懷他人的感受。

慧禮法師提到，同樣一個東西，可以有不同的作用。例如電，可以用來讓燈管發亮，也可以讓我們觸電受傷。心的本體，是個絕對狀態，心的作用，往往因為環境或個人心念產生了不同的結果。作家平路女士感性地唸了一段寫給遠在美國的女兒的一段話，「生命給我們的是恰恰好的老師，人生總是會為我們準備剛剛好的提籃」，而什麼是苦，就是苦在當中，卻一心一意要回到以前的狀態。

王浩威醫師表示，疫情使得與家人相處時間變長，卻沒有增加相處的「內容」，必須重新建構家庭關係的相處模式，以及創造生活中的「儀式感」。僑務委員會童振源委員長指出，僑務工作面對疫情的挑戰，必須不斷創新，也關懷海外僑民的身心健康。海華文教基金會董事長吳明穎提到，面對疫情，是種學習，人心需要被療癒，透過邀請專家在線上分享，與臺灣海外僑民同在。

這次的線上活動，以人數限定、Webex線上會議型態，吸引了來自全球五大洲，如瑞典、德國、法國、瑞士、馬達加斯加、日本、印尼、泰國、越南、新加坡等約計20多個國家，200多位海內外華人的線上參與，就連此次時區不便，活動在凌晨的北美、中南美地區僑民，亦踴躍參與。

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