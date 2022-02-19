甩開疫情陰霾！台東2部落食尚店家獲獎　饒慶鈴贈紅榜恭賀

▲▼兩家知名部落食尚店家，榮獲觀光節熱心觀光事業團體獎，縣長饒慶鈴贈紅榜祝賀。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府兩年多來致力推動「台東慢經濟」及部落產業發展，輔導的「蓋亞那工坊」及「烏尼囊多元文化工作坊」兩家知名部落食尚店家，榮獲2020觀光節熱心觀光事業團體獎，18日原住民族行政處副處長霓卡特別代表縣長饒慶鈴前往張貼紅榜祝賀。

縣長饒慶鈴表示，台東部落食尚品牌在中央到地方共同努力推動下，展現豐富原住民飲食文化產業，「蓋亞那工坊」及「烏尼囊多元文化工作坊」透過食與體驗活動的結合，在旅遊過程中能親身體驗原住民族生活文化，未來希望更多原住民業者以此步伐持續前行，讓更多遊客願意深入體驗細細品味台東的慢生活。

原住民族行政處指出，「台東部落食尚」主要在推動原住民族飲食文化，輔導具發展潛力的原住民餐飲店家，串聯周邊部落遊程，提升經營實力，並結合在地環境、生態及文化，使旅人能放慢腳步享受台東的美好，此次「蓋亞那工坊」及「烏尼囊多元文化工作坊」榮獲2022觀光節熱心觀光事業團體獎，更是中央、地方及業界一同為在地族人努力推廣部落旅遊的最好典範。

為表揚過去一年對台灣觀光發展有傑出表現與貢獻之個人及機關團體，2022 年觀光節頒獎典禮共頒發「台灣觀光貢獻獎」、「優良觀光產業團體獎」、「優良觀光產業獎」、「優良觀光產業從業人員獎」、「熱心觀光事業團體及個人獎」、「觀光遊樂業督導考核競賽獎」等6項獎項，計表彰84位國內外各觀光產業團體及從業人員。

台東縣代表參與典禮的2家台東部落食尚店家雙雙獲得熱心觀光事業團體獎，肯定店家在Covid-19疫情期間，仍然努力不懈堅守在觀光崗位，並積極突圍創新。