男2度違反居檢外出被罰20萬拖1年　愛車法拍只拿回1.6萬

▲▼台中一名男子違反居檢外出被罰20萬，拖欠1年未繳，台中分署法拍名下車子。（圖／台中分署提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市李姓男子連續2次違反居家檢疫規定，擅離指定處所，被市政府開罰20萬元，李男多次允諾法務部行政執行署台中分署會如期繳納，卻一再食言，連電話都拒接，就這樣拖了1年，執行官於是在今年2月15日拍賣李名下一輛2012年自小客車，最後車子以21萬6000元拍定。

李男在2020年9月間連續2次未配合居家檢疫規定擅離指定處所，被台中市政府衛生局依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困並振興特別條例》，裁罰20萬元，2021年2月17日移送台中分署執行。

台中分署2021年2月22日由主任行政執行官帶領書記官及執行員，前往李男西屯區住所，李男當下表示隔天會去辦理分期繳納，但次日並未出現，台中分署以李男提供的手機號碼聯繫，數次都轉接語音信箱，經查李男名下有2台車，分別為2012及2013年份自小客車，經數次到住所查看，在2021年4月15日在李男住家附近發現2012年份的車，立即將車拖回保管，並以書面告知李男儘速清償，避免車輛被拍賣。

台中分署20210年11月24日張貼拍賣公告，並通知李男2022年2月15日將拍賣所查封的車輛，拍賣前一週，李男突然回電表示已回國，隔天會一次繳清，結果仍然食言，電話又轉接語音信箱，直到拍賣當天，李男又來電表示希望能先繳納半數，不要拍賣。

台中分署表示，李男必須全數清償，否則拍賣程序無法停止，最後該輛車以21萬6000元拍定，不但全額繳清，還多了1萬6千元，還給李男。

台中分署呼籲，對於違反居家檢疫、居家隔離、外出不戴口罩、違規營業、群聚及未配合實聯制登記、人流管制等防疫裁罰案件，列為最優先強力執行對象，如義務人確實有經濟困難，可申請分期繳納，切勿置之不理，共同防疫，避免疫情擴散，保障國民健康。