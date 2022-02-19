　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

清零還是共存？　中國研究「第三條」抗疫路線

▲▼ 廣西疫情,大陸疫情 。（圖／視覺中國）

▲大陸疫情。（圖／CFP）

文／中央社台北19日電

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友近日說，隨著歐美國家逐步放開防疫措施，中國多個團隊正研究如何改進抗疫政策，但並非簡單地「躺平」，而是能夠保證控制疫情，並同時與國際接軌。

綜合中國網、明報等陸港媒體報導，中國人民大學15日舉行「新冠將逝大國何為」論壇，人大副校長劉元春在線致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行已經兩年，期間全球經濟、社會、政治秩序都受到巨大衝擊，這次論壇是在疫情轉折點到來之際，「為我們的政府和民眾開啟一些新的思路」。

▲▼ 廣西疫情,大陸疫情 。（圖／視覺中國）

吳尊友在會中提及，中國過去的常態化防疫、「動態清零」政策使得中國在防疫、經濟兩方面都成為贏家，但主要依靠出口支撐經濟增長。他說，隨著歐美國家宣布放開全面的防疫措施，「我們現在面臨兩個選擇，是繼續堅持常態化防控策略，還是進一步完善現有的防控措施？」

他指出，若是繼續堅持，民營企業、個體戶面臨巨大的生存壓力，「老百姓一年、兩年能堅持，繼續下去確實很難維持」；但如果如同歐美國家不做任何處理地「躺平」，「初步預測很多人會感染、死亡，社會、官員都沒有辦法接受」。

吳尊友透露，中國多個團隊正在研究完善現有防控措施，完善後的措施既不同於目前的「動態清零」政策，也不是簡單地「躺平」，而是能夠保證疫情控制、實現生命至上的價值取向，同時和國際社會接軌。他說，「但措施還沒有出來，相信中國人民有智慧能在近期出台進一步完善的策略」。

對抗COVID-19疫情，中國政府堅持「動態清零」政策，並指若採取一些國家的「與病毒共存」策略，因疫情而病亡的人數恐將大增。

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
嘿咻太舒服　妹子「這部位噴水」羞喊：控制不了！男友一看嚇壞
女大生「突收5萬紅包」！　真相網看哭：以為是炫耀文
被直擊「高富帥男接送」陪一天！　許藍方回應了
金馬影后「從沒自己洗過頭」！　超狂家世背景曝
好市多新品「地獄級甜爆」！　連台南人也不敢喝
今起隔離硬送檢疫旅館「地方須買單」　民眾自挑旅宿要全自費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港再增6063例確診　醫管局：重症較少「醫療系統仍可處理」

清零還是共存？　中國研究「第三條」抗疫路線

多家陸企被美列「惡名市場」　陸商務部：不負責任不客觀

港人蜂擁避疫　廣東一週229例境外確診「126例來自香港」

求職卻被綁架！O型男淪「人體供血包」被抽乾　正妹離奇失蹤

員工領完紅包不點讚！　科技公司CEO怒罵「是傻逼嗎」要求退回

陸大媽搭公車沒位子坐　厚臉皮「硬坐妹子身上」一路到下車

醫院被塞爆萬人等入院　林鄭：港版「方艙醫院」今開建

陸新增本土確診80例　內蒙古疫情「來勢凶猛、情況複雜」

中國網紅嗆解放軍「沒出息傻逼」：前途黑暗　網友一致懷念他

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

【聲林之王3】EP10 精華｜ 就。很。李拾壹！《假貨症候群》舞台設計全笑哏　哈林狂讚：真音樂人｜庾澄慶 徐佳瑩 戴愛玲 Leo王 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

香港再增6063例確診　醫管局：重症較少「醫療系統仍可處理」

清零還是共存？　中國研究「第三條」抗疫路線

多家陸企被美列「惡名市場」　陸商務部：不負責任不客觀

港人蜂擁避疫　廣東一週229例境外確診「126例來自香港」

求職卻被綁架！O型男淪「人體供血包」被抽乾　正妹離奇失蹤

員工領完紅包不點讚！　科技公司CEO怒罵「是傻逼嗎」要求退回

陸大媽搭公車沒位子坐　厚臉皮「硬坐妹子身上」一路到下車

醫院被塞爆萬人等入院　林鄭：港版「方艙醫院」今開建

陸新增本土確診80例　內蒙古疫情「來勢凶猛、情況複雜」

中國網紅嗆解放軍「沒出息傻逼」：前途黑暗　網友一致懷念他

合歡山路段17時起預警性封閉　不排除限制加掛鐵鏈才可通行

烏東公民才剛撤離！俄國羅斯托夫州驚傳爆炸　距離邊界僅1km

「阿金棉被捲」露一顆頭目送上班　媽羨翻：下輩子怎麼變狗？

俄花滑少女教練嚴厲質問遭批冷血　軍事虐待教育練出世界冠軍

縣長潘孟安+屏東好媳婦李佩甄　熱博一日店長推廣在地農產品

台南勇消不僅救人也救動物　民宅火警搶救3貓出險

香港再增6063例確診　醫管局：重症較少「醫療系統仍可處理」

太妍「月亮女神」造型美到像假人！　削肩透視背心洩S曲線辣翻

丁允恭深感「痛苦、不公、不平」　發文駁監委紀惠容扣權勢帽子

草莓控別錯過！台南善化草莓季開跑　還有野餐音樂會、棉花糖吃到飽

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

女童趕作業看不清了　母：你裝的

前狼王與中華田園犬同住5年！

網紅認約砲18歲女大生　「射後不理」

中國網紅嗆解放軍「沒出息傻逼」：前途黑暗

LV一夜漲4萬！陸民眾前一天大掃貨「他雙手提7袋

重機女神痞幼「天使淪淫娃」性愛片瘋傳人設崩壞！

求職被綁架　淪人體供血包被抽乾

大媽搭公車沒位子坐　厚臉皮硬坐妹子身上

員工領紅包不點讚　被怒罵是傻逼

星巴克驅趕用餐民警　黨媒震怒：誰給的底氣

林鄭：港版「方艙醫院」今開建

陸本土確診+80　內蒙古疫情凶猛

香港偷渡到上海確診！陸網氣炸

母猴吃小猴啃到滿地血　遊客拍下驚悚影片！

更多熱門

相關新聞

違反居檢罰20萬拖1年　愛車法拍只拿回1.6萬

違反居檢罰20萬拖1年　愛車法拍只拿回1.6萬

台中市李姓男子連續2次違反居家檢疫規定，擅離指定處所，被市政府開罰20萬元，李男多次允諾法務部行政執行署台中分署會如期繳納，卻一再食言，連電話都拒接，就這樣拖了1年，執行官於是在今年2月15日拍賣李名下一輛2012年自小客車，最後車子以21萬6000元拍定。

新北2確診返鄉祭祖　芎林匡列15人居隔

新北2確診返鄉祭祖　芎林匡列15人居隔

即／跟北市確診者KTV唱歌！台南女沒戴口罩遭傳染

即／跟北市確診者KTV唱歌！台南女沒戴口罩遭傳染

一周定序都是Omicron！女足隊也染BA.2

一周定序都是Omicron！女足隊也染BA.2

本土Omicron再增1重症「也是高齡者」！

本土Omicron再增1重症「也是高齡者」！

關鍵字：

抗疫疫情

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

邱鋒澤爆不爽羅志祥同台！2年前「被挖菊花」埋心結

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

女童趕作業看不清了　母：你裝的

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

報復前男友出道拍AV！　清純校花被起底名校女大生

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面