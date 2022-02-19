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親民綜效發威　義美門市堅持全直營贏得庶民認同感

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲義美食品在全民支持下積極展店，目前全台共有116間門市，均以直營方式營運，而且銷售自行生產的食品。

傾聽消費者的心聲，讓品牌更具溫度，是實體通路建立品牌的必修學分，由《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」，義美直營門市在超商類一舉拿下最佳人氣、最佳品牌、永續經營等三項大獎，除了上架產品全為堅持原味的義美食品外，善用網路即時對話、傾聽庶民心聲的特性，也成為義美門市爭取全民認同感的關鍵。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

說起義美門市的起源，義美董事長高志尚指出，1871年春天，曾高祖父高植桂於台北市大同區大橋頭附近開設了一間染布行，名稱就叫「義美」；1934年初，祖父高番王、祖母高陳秀英創業開設餅店，沿用義美名稱，成為「義美商店」名稱的由來，而「義美商店」正是「義美食品公司」的前身。

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食品業微利　少量多樣與堅持減少食品添加物

食品業為微利產業，多數靠著規模賺錢，義美旗下產品相對少量多樣，卻堅持儘量減少食品添加物，多使用台灣農產品等天然食材，曾在食安風暴中被網友封為「台灣最後良心」，義美也在全民支持下積極展店，目前全台共有116間門市，均以直營方式營運，而且銷售的90%義美自行生產的食品。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲義美藉由第一線與消費者的接觸，同時也可了解市場需求。（圖／品牌提供）

有別於其他超商通路採取多元、複合式的營運模式，義美做自己安心吃的食品，在自產自銷下應運而生的義美門市，擴張腳步雖然不快，但每一步都走得紮實，是與義美食品秉持著「做餅是老實人的行業，良心的事業」相同的品牌價值。

義美總經理高志明說，市面上有許多食品在製程中加入化學添加物，長期食用對人體會造成影響，義美食品堅持能不用食品添加物就不用，以最簡單的成份，照顧著消費者的健康。

對食品安全的堅持也贏得全民信任感

「多年來，我們一直在問：這樣做對消費者好不好，會不會更好？」高志明說，在經營實體通路上，義美從門市第一線的銷售掌握消費者需求。2021年初爆發新冠肺炎疫情，期間國人歷經三級警戒，高志明發現國人在疫情期間對於生鮮蔬果的補充較為不易，因此發想出「飯炒菜」、「麵炒菜」等以蔬菜為主的冷凍食品，也掀起一波搶購熱潮。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲義美食品為帶有親切感的品牌，於實體門市友善對待顧客，也貼近消費者的喜好與需求。（圖／品牌提供）

另外，義美也希望員工能在工作中貫徹「微改善」，以防微杜漸的信念，要求員工在平常工作時，看見任何問題或能提升工作流程的想法，隨即提出計畫進行改善，一點一滴累積出好品質。

義美食品為帶有親切感的品牌，於實體門市友善對待顧客，也貼近消費者的喜好與需求，於行銷傳播上更容易發揮「親民」的綜效；對於此次獲獎，高志明表示，義美一直以本土的企業自居，感謝消費者肯定我們愛這塊土地，一心為這塊土地做事的心，義美將真誠實在的永續經營下去。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

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