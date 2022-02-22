台灣人超愛逛！好市多「經營＆產品秘密」大公開

▲好市多致力於持續提供會員更多有價值並且能省錢的商品和服務。（圖／活動小組）

Costco好市多可以說是「台灣人最愛逛的美式賣場」，自1997年1月首先在高雄開出第一家好市多之後，至今已在台北、台中、新竹、台南等地區擁有14家賣場，而好市多也在《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」活動中，拿下最佳人氣獎、最佳品牌獎以及永續經營獎的好成績。

好市多人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，好市多是「全世界第一家會員制量販倉儲店」，當初會有「會員制」是想幫助做小生意的商家；因為小生意備貨量不需要太多，但若進貨量少的單價就高，因此，才採用收費會員制，把會員集合起來變成很大的力量，如此一來就能找商品供應商談最好的價格。

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好市多把會員集合起來變成很大的議價力量

會員制能讓民眾體驗更多好市多帶來的價值，而且沒有任何風險。王友玫提及，好市多創辦人Jim Sinegal和Jeffrey Brotman一開始就設定「以盡可能最低的價格，提供高品質且知名品牌的商品及服務給會員。」這一直是好市多的宗旨，而會員制還有提供退貨服務，會員買東西時就會比較沒有壓力，且購買後也沒有後顧之憂，反而能讓會員更願意嘗試沒用過或是沒吃過的新商品。因為擁有「全球採購」的優勢，目前，好市多在全球有800多間賣場、近4,000種商品。

▲好市多以簡單又有效率的營運方式為會員創造最大的價值。（圖／活動小組）

王友玫強調，「好市多沒有所謂的退場機制，我們進場就是一個長遠的承諾、長遠的經營，我們有很多員工要照顧，而很多企業都說『文化』很重要，但我們的創始人認為『文化不只是最重要，而且是唯一我們一直要持續做的事情』，更重要的是，一定要做『對』的事情。」

自有品牌主打品質與具備價格優勢

好市多也非常著重「永續經營」，王友玫就以自有品牌「Kirkland Signature」為比喻，主打價格低且品質良好的理念研發生活用品、飲料、成衣等多款產品種類，王友玫表示，「我們經營市場是要永久發展，而『減塑』一直都是重要的課題，像是Kirkland Signature的罐裝水，我們減少使用塑量，因此瓶口到瓶身的距離做得越來越短。」 此外，從不提供塑膠袋僅提供紙箱的概念，也是一直以來的堅持。

▲好市多賣場的商品陳列，創造「尋寶」的感覺，讓客人邊逛邊有驚喜感。 （圖／活動小組）

好市多也在咖啡豆上落實永續經營的理念，王友玫就分享「我們會到源頭地區採購咖啡豆，舉例來說可能會在非洲，那我們就會包下該村莊的咖啡豆，除了會去確定貨源之外，也會幫助農民取得水源，更重要的是，還會努力讓農民的教育、居住環境變得更好，希望農民不要為了生活傷腦筋，這位我們來說也是企業的責任。」



展望未來，王友玫表示，將持續提醒自己還是要不斷進步跟努力，才能滿足會員對我們的期待和需求，我們還是會持續做下去的，持續提供會員品質更好的商品以及服務。