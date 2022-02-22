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國人對國際旅行的回憶　中華航空見證台灣航空歷史軌跡

▲▼2021企業品牌聲望大調查,中華航空,華航。（圖／品牌提供）

▲中華航空一甲子發展也見證了台灣航空業的歷史軌跡。（圖／品牌提供）

老字號國籍航空「中華航空」於1959年9月創立，由政府與政黨共同出資，於同年12月完成首航。華航草創時期資本額僅有30萬元。營運初期配合國家需要、多從事軍事協助，執行過美軍運補、後送，或因應國軍需求進行軍事包機，並陸續開發東北亞、東南亞等航線。

1970年代華航積極轉變為民用航空公司，開拓直飛美國航線、飛歐洲之貨運航線，並於1988年正式成立財團法人中華航空事業發展基金會，迄今仍為華航最大股東，並於1993年於證交所上市股票。

台灣第一個加入國際航空聯盟的國籍航空

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早年華航為國營航空公司，其機身塗裝以中華民國國旗和白、藍、紅三色為主，1995年逐漸改為國人現今熟悉的梅花塗裝。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,中華航空,華航。（圖／品牌提供）

▲老字號國籍航空「中華航空」於1959年9月創立，由中華民國政府與政黨共同出資。（圖／品牌提供）

華航一甲子發展也見證了台灣航空業的歷史軌跡，華航於1980年初至90年代陸續開發歐洲阿姆斯特丹、法蘭克福等航線，不少國人當年初次海外經商、出國旅遊、留學都是搭乘華航班機，旗下波音747機隊更是國人對國際旅行、長程飛航的回憶。2003年，華航亦擔當首次春節台商包機航空公司之一，也是首架降落上海浦東機場的台灣國籍航空，見證兩岸歷史。

華航於2011年正式加入「天合聯盟」，為台灣第一個加入國際航空聯盟的國籍航空，2013年與天合聯盟成員上海航空等四家陸籍航空公司共組「大中華攜手飛」計畫，締結兩岸航線小型聯盟，並陸續與國際航空公司擴大共用班號合作，逐步將航線深入全世界，已是國人心目中的旅行老字號品牌。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,中華航空,華航。（圖／品牌提供）

▲除了疫苗運輸，華航貨運機隊也持續承運半導體晶片、晶圓機台輸出，並為國人持續輸入大型家電、進口生鮮等生活必需品。（圖／品牌提供）

華航以桃園國際機場為樞紐，航點遍佈美洲、亞洲、歐洲、大洋洲。至2021年底，華航已深入全球29個國家和地區，包括貨運、合營等共計154個航點。

深入全球29個國家和地區共154個航點

至2021年底，華航機隊波音、空中巴士等各型航機共85架，包括64架客機以及21架貨機。 受新冠肺炎疫情影響國際旅遊市場慘澹，但華航旗下21架貨機成果斐然，憑藉多年貨物運送經驗肩負台灣自購疫苗運輸以及國際疫苗轉口任務，也是台灣首家獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證CEIV的航空公司。

除了疫苗運輸，華航貨運機隊也持續承運半導體晶片、晶圓機台輸出，維持國內經濟暢旺，並為國人持續輸入大型家電、進口生鮮等生活必需品，2021年曾創下單月上百架次載貨包機，全年貨運收入破千億元，寫下62年來最佳紀錄。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,中華航空,華航。（圖／品牌提供）

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