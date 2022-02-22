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TOYOTA積極開創新時代新印象　年輕化策略奏效

▲▼2021企業品牌聲望大調查,TOYOTA。（圖／品牌提供）

▲TOYOTA車輛營業本部韓志剛協理表示，TOYOTA將秉持「不斷挑戰，持續創新」的品牌精神，在車款與經營策略上往年輕化方向發展。（圖／品牌提供）

做為家喻戶曉且口碑優異的汽車品牌，TOYOTA在《東森新媒體ETtoday》舉辦的舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，於最佳人氣獎、最佳品牌獎與永續經營獎等3大項目中，廣大網友都給出了高度評價。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,TOYOTA。（圖／品牌提供）

綜觀TOYOTA在台灣的悠久歷史，不僅在銷量上有著絕對優勢，品質可靠也一直是為人樂道的鮮明品牌特色，近年更積極往「年輕化」方向發展，除了要扭轉年輕消費者對TOYOTA的印象外，也是為TOYOTA開創新時代的重要一步。

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TOYOTA積極策略　拉近與年輕人的距離

TOYOTA車輛營業本部韓志剛協理接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，能在「2021企業品牌聲望大調查」中獲得網友肯定，顯見TOYOTA近年來的年輕化策略已經收到成效，要特別感謝廣大讀者網友在調查中對TOYOTA的肯定。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,TOYOTA。（圖／品牌提供）

▲面對汽車產業的急遽變化，TOYOTA將以Hybrid油電混合、BEV純電動車與各種新能源動力的發展，達到永續經營的目標。（圖／品牌提供）

韓志剛指出，過去TOYOTA在台灣消費者心中的形象，除了「可靠穩定」外，也會與「保守」或「沒有樂趣」畫上等號，比較不會是年輕人的首選品牌，但近年來TOYOTA透過積極策略，在多個面向上拉近與年輕人的距離，充分為汽車產業轉型做好準備。

韓志剛進一步分析，從車款方面不難看出TOYOTA轉型的決心，從極富駕駛樂趣的入門級跑車86開始，再到經典名號重現的「牛魔王」GR Supra，以及在台灣出現搶購熱潮的「暴力鴨」GR Yaris，儘管過去台灣消費者鮮少把TOYOTA與性能畫上等號，不過隨著這些膾炙人口的車款相繼到來，成功改變了人們的既定印象。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,TOYOTA。（圖／品牌提供）

▲TOYOTA在台連續20年蟬聯銷量冠軍，2021年在台銷量為126,103輛。（圖／品牌提供）

另一方面，針對主流量販車款也以「GR SPORT」增添運動化氣息，像是Corolla ALTIS GR Sport、或是Corolla Cross GR Sport都受到市場熱烈迴響，更是讓年輕消費者重新認識TOYOTA的一大關鍵。

透過主辦或贊助電競賽事　與年輕人站在一起

在車款的佈局之外，韓志剛也認為「用年輕人的方式進行溝通」是近年的重要改變，像是積極運用各種新型態的社群媒體進行宣傳，能更直接的接觸到年輕族群，另外也透過主辦或贊助電競賽事、舉辦「和泰公益夢想家」等活動，實際的與年輕人站在一起。

未來，TOYOTA也會秉持著「不斷挑戰，持續創新」的品牌精神，加速Hybrid油電混合、BEV純電動車與各種新能源動力的發展，以達到永續經營的目標。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,TOYOTA。（圖／品牌提供）

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