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從66間擴張到全台千家店！，全聯成為「全民超市」

▲▼2021企業品牌聲望大調查,全聯（圖／品牌提供）

▲全聯福利中心20多年來，無論在營運、行銷策略、產品服務上，都不斷提升並拓展規。（圖／品牌提供）

全聯福利中心20多年來，從原先的66家店，一路擴張到全台上千家門市，也積極投入電商，無論在營運、行銷策略、產品服務上，都不斷提升並拓展規模；不變的是，始終把消費者擺在第一位，並堅持「低價」、「微利」的經營模式，成為台灣人的「全民超市」。除了吸引主力客群婆婆媽媽、家庭主婦的超高黏著度，也成功將客層逐漸拓展至年輕族群，並推廣有機農產等價值核心，讓更多消費者知道，省錢也能擁有美好生活。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,全聯（圖／品牌提供）

《東森新媒體ETtoday》舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，針對20大產業，調查網友心目中的優秀企業。而在量販賣場類別中，「全聯福利中心」獲得大批消費者和網友喜愛，最終拿下最佳人氣獎、最佳品牌獎、永續經營獎。

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全聯核心宗旨「低價一樣有好貨」

全聯福利中心自1998年創立，創辦人林敏雄承接原軍公教福利中心，一開始以乾貨為基底，後續幾年又陸續併購楊聯社、善美的超市、松青超市等，導入了生鮮蔬果，並提升物流體系等相關技術，因此迅速展店數百間，以鄉村包圍都市，打開了知名度。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,全聯（圖／品牌提供）

▲全聯新開幕的中和新生店，為全台首家美式風格店型。（圖／品牌提供）

其實早期的全聯形象無論是招牌、裝潢，各方面都不亮眼，民眾印象不深，直到一系列廣告大舉成功，將全聯原先的劣勢逆轉為優勢，讓消費者知道，「沒有醒目的招牌和亮眼的裝潢，是因為省錢，給大家更便宜的價格。」2011年，全聯主打「低價一樣有好貨」的核心宗旨，吸引不少家庭主婦成為主力消費族群，多支「全聯先生」的幽默廣告也受到人們喜愛。

2012年，全聯開始與年輕人對話，主打「省錢，可以幫你實現夢想」，讓人覺得走進全聯不是很小氣的事，還能夠為你實踐理想與夢想助一臂之力，這樣的價值傳遞很快奏效，為全聯帶來更多年輕客群。

把重點放在消費者身上　不管競爭對手做什麼

全聯是如何維持市場競爭力？被外界稱為「全聯行銷鬼才」的協理劉鴻徵說，「我們一直不太去管競爭對手在做什麼，而是把重點放在消費者身上。」他會參考國外的趨勢，像是從日本超市看見各式火鍋湯底，成為全聯與多家名店聯名，開發獨家商品的契機。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,全聯（圖／品牌提供）

▲全聯也擔起社會責任，推廣有機農產，跟友善環境的小農合作。（圖／品牌提供）

此外全聯也擔起社會責任，推廣有機農產，跟友善環境的小農合作。劉鴻徵說，很多農民不是不願意從事有機農作，而是擔心不知道賣給誰，若通路出面保證採購，讓農民收入有保障、生態環境更好、消費者吃得健康又安心、通路形象也提升，可說是多贏的局面。全聯的「老鷹紅豆」、「官田菱雉菱」都是在這樣的契機下促成，他相信讓消費者明白這些產業背後的故事、理念，會有更多消費者願意支持，也會有更多農友願意加入。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,全聯（圖／品牌提供）

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