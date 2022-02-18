新黨經歷是為了分擔家計！　黃琳打「媽媽牌」：對不起讓您擔心了





▲黃琳錄影向媽媽道歉。（圖／翻攝自Facebook／黃琳 X 零距離）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新北市第9選區議員提名保障1名女性，因此該選區唯一的女性參選人黃琳形同被保送，引發正國會的同選區議員參選人張銘祐不滿，並質疑黃琳過去的新黨背景。黃琳18日首次回應爭議，表示自己不否認新黨經歷，但也驚訝這成為個人攻擊的題材；黃也大打「媽媽牌」，直言：「媽媽，對不起，讓您擔心了。」

民進黨新北市黨部日前通過「新北市議員提名席次建議案」，其中第九選區（新店區、深坑區、石碇區、 坪林區、烏來區）將提名2席，並設有1席婦女保障名額，因此該選去唯一女姓參選人、英系立委羅致政特助黃琳形同被保送，但此舉讓在在地經營已久的張銘祐不滿，甚至16日赴民進黨中央抗議初選制度因人設事。

此外，張銘祐也拿黃琳過去新黨的背景，提出3點質疑，包括：「黃琳是否已經放棄新黨黨籍」、「加入民進黨之後，是否仍幫著新黨服務」、「過去在新黨服務時，是否曾到中國參加過任何統戰活動？」

面對對手指責，黃琳18日透過臉書首回應，表示「讓大家擔心了」。黃琳先是簡介她來自單親家庭，是媽媽唯一寄託，曾經歷過所有一個出身弱勢家庭背景的女性，會遭遇的辛苦、挫折與打擊，但她仍勇敢面對克服。

黃琳說，自己從不否認過去的新黨經歷，畢業後到一個政黨工作，對她而言，就是分擔媽媽辛勞家計的穏定工作。政黨當然有特定意識形態，但做為小小的黨工，或民意代表的助理，她服務的對象永遠是不分藍綠的廣大民眾。

黃琳表示，「我從來沒有想過要選舉，要不是這次投入選舉，我可能如同過去三年一樣，繼續在王閔生議員服務處為議員、為民進黨經營基層、服務選民，自己的忠誠也不會被質疑、被打擊！」「我也從來沒有想過，年輕時期在他黨的一段工作經歷，竟然會在日後成為對我個人攻擊的題材，被拿來質疑我對國家的認同、甚至被貼標籤、被抹紅！」

黃琳強調，她在議員王閔生服務處工作將近三年，也在羅致政的服務處一段時間，他們都可以證明她對這塊土地的認同與熱愛，以及真誠服務社會的熱心。

對於因黨內機制而受到討論，黃琳表示，無論正反意見，她都會將各界的指教，轉換為進步與前進的動力，而她的努力奮鬥只有一個共同目標：就是保護台灣的民主自由。

最後黃琳打出「媽媽牌」，表示自己想特別謝謝媽媽，「謝謝您辛苦拉拔我長大，成為我最強大的避風港，這段時間您知道我承受巨大壓力，默默拜託團隊同仁一定要好好照顧我、支撐我。媽媽，對不起，讓您擔心了！」