高鐵女員工遭性騷長達3年　范雲轟：被害人求助無門「處理機制失能」

▲民進黨立委范雲舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委范雲今（18日）舉行記者會踢爆，一名高鐵員工A小姐從2018年起就不斷受到同事B先生的口頭、電子郵件、打公務分機騷擾，去年3月甚至尾隨她下班，但在台北市社會局判定性騷擾成立後，高鐵公司卻新增複評機制，要求再度進行申訴評議。A小姐透過書面表示，「我才是被懲罰的那個人」；范雲則說，高鐵過去3年內有5件申訴案，全部因證據不足而不成立，質疑高鐵處理機制已失能。

范雲今天上午舉行「幸福高鐵不幸福，性騷擾決議反反覆覆，怎麼保護被害員工？」記者會。

A小姐會中透過書面聲明表示，去年3月她向高鐵公司提出性騷擾申訴案，公司一開始決議性騷擾不成立，直至她向台北市社會局提出再申訴，去年11月社會局判定性騷擾成立；然而，高鐵公司卻在去年12月第二次申訴評議，判定性騷擾成立後，又新增複評機制，要求進行第三次申訴評議，「長期承受案件反覆的折磨，我才是被懲罰的那個人」。

范雲批評，高鐵公司在該案亂改辦法、反反覆覆、對被害人二次傷害，且並未落實對被害人的友善職場環境，被害人與行為人並未有效隔離，導致被害人在高鐵自己創造的機制中求助無門。

范雲指出，過去3年內高鐵公司一共發生5件性騷擾申訴案，均因認定證據不足而不成立，是否顯示高鐵的性騷擾事件處理機制已失能？呼籲高鐵應該有錯認錯、檢討現有機制，聘請外部真的有專業的學者專家參與申訴評議，並落實保護被害人的措施，成為真正友善的職場環境，同時，主管機關交通部也應該落實檢討。