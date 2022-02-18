邱建富拚民進黨彰化縣長提名　曝王惠美抄襲12年前升格計畫書

▲正國會智庫今天邀集學者專家舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步近逼，被視為角逐民進黨彰化縣長潛在人選的彰化市前市長邱建富今（18日）表示，非常期待彰化縣能在今年底選舉前完成升格，然而，國民黨籍的彰化縣長王惠美草率提出不及格的計畫書，很多內容是把12年前的計畫書「複製貼上」，完全不用心，強調「夠格的彰化要有夠格的縣長來領導，要有及格的計畫書才能成功（升格）」。

彰化縣政府去年12月底將「彰化縣改制直轄市計畫書」送赴內政部，內政部已依《地方制度法》規定，進行初步進行計畫書審閱。針對該計畫書內容，彰化縣升格直轄市促進會、正國會智庫政策中心今天上午舉行「夠格的彰化需要夠格的願景：體檢彰化升格計畫書」記者會。

邱建富會中質疑，王惠美是「不夠格的縣長」，任內不僅放棄舉行彰化燈會，導致觀光客沒有進來、沒有收入，且彰化縣沒有任何縣政府主動提出的工業區，造成年輕人才流失，現在彰化縣淪為年輕人平均所得最低的縣市，該計畫書缺乏國際發展視野，也沒有提出升格直轄市後，如何成為「國際城市」的視野和施政架構，難道要等到彰化縣升格後再思考？他主張，台中市、彰化市雙直轄市的發展，才能榮耀大彰化。

台中市交通局前局長、台灣智庫策略長王義川批評，彰化縣府升格報告是「夠格的彰化，不及格的升格計畫書」，基本上，這本報告書就是彰化縣政府每年向縣議會提出的施政報告，拿施政報告來申請升格，是非常不負責任的作法，也看不到彰化縣的產業發展策略，建議要定義清楚「彰化市」區位，同時處理城鄉差距、區域治理、產業區位、交通路網圖的課題，例如定位為「南投人進出的門戶」，不要讓「彰化市區永遠是彰化市區，田中永遠是田中，員林永遠是員林」，趕快把報告拿來改一改，否則會被打得遍體鱗傷。

彰化縣前縣長翁金珠稱，夠格的彰化縣在幾個月後恐怕會變得「不夠格」，因為人口移入數量達不到移出數量，恐怕將達不到125萬，呼籲彰化縣政府趕快補充升格計畫書，提報給內政部。

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，現在縣政府所提升格計畫書中，並未納入彰化縣的歷史角色，也沒有兼顧區域平衡的概念，「要成為第七都，跟其他六都不能分大細漢」，彰化過去連省轄市都不是，突然要升格成直轄市，這樣的縣府團隊可能沒有足夠格局、都會規劃經驗，導致升格計畫書對道路、土地整體規劃不足，這樣草率的報告書容易招致誤解，對彰化升格不利。

彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆舉例，彰化要升格面臨多個問題，例如如何將人口外流的南彰化建立成宜居城市，也必須說明彰化在國家發展戰略上扮演什麼角色，它應該與台中市「互為犄角」，然而，報告書只有提出「人口滿125萬人」這個升格理由，改進空間蠻大，縣政府應該思考「有了大彰化的台灣會有什麼改變？」