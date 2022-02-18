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大陸 大陸焦點 特派現場

新黨主席吳成典接棒柱柱姐出席冬奧閉幕式　抵京「閉環」免隔離14天

▲新黨主席吳成典。（圖／翻攝吳成典臉書）

▲新黨主席吳成典。（圖／翻攝吳成典臉書）

記者魏有德／綜合報導

北京冬奧即將於20日舉行閉幕式，大陸國台辦發言人馬曉光今（18）日透過書面聲明指出，新黨主席吳成典一行17日抵京，將應邀出席北京冬奧會閉幕式。據了解，北京冬奧採取「閉環」防疫措施，出席賽事及開閉幕式的賓客、選手、志願者等工作人員與外界不接觸，以避免疫情影響賽會進行。

▲▼ 2022.2.5汪洋會見洪秀柱 。（圖／翻攝）

▲大陸全國政協主席汪洋會見洪秀柱 。（圖／翻攝）

北京冬奧開幕式於4日舉行，國民黨前主席洪秀柱應邀出席。洪秀柱在當時曾在臉書發文指出，「秀柱非常高興受邀出席北京冬奧開幕，現已平安抵達北京，配合嚴格的防疫措施，進入了冬奧會場的閉環管理系統。」

洪秀柱觀賞完北京冬奧開幕式的隔日，便在官方安排下與大陸政協主席汪洋會面。汪洋在會談中提到，台灣同胞以各種方式參與北京冬奧會，是中華兒女共襄冬奧盛舉、共享民族榮光的生動體現，「在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸關係相關問題開展廣泛深入的對話溝通和民主協商，尋求社會共識。」

▲▼2021年海峽論壇,汪洋,吳成典。（圖／記者任以芳攝）

▲吳成典赴廈門參加海峽論壇與汪洋會面。（圖／記者任以芳攝）

新黨主席吳成典同樣是受到大陸官方邀請出席北京冬奧閉幕式。吳成典曾於2021年12月飛赴廈門參加延期近半年的海峽論壇，在論壇開幕式前也曾與汪洋進行短暫會面，一同出席會見的還包括新黨副主席李勝峰、郭冠英、黃智賢及黎建南等人。

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