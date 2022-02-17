▲新北深坑阿柔洋櫻花粉嫩綻放，單車族綠廊道追風漫遊景點。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市深坑區的阿柔洋產業道路，是連接新北市深坑與臺北市木柵貓空的產業道路，沿途有各種原生的樹木，行駛或騎車路過該處時，視覺上不僅有連綿不絕的綠色長廊，同時又具有遮蔭涼爽之效，故成為許多單車族熱愛的追風漫遊景點。

▲花季時綠廊便會換上粉嫩新裝。

景觀處巡視各路段植栽生長環境之需求，透過沿線雜木整理、櫻花補植、重要節點強化種植杜鵑花等觀花植栽，搭配防汛期必要性修剪，以微整型手法改善既有阿柔洋產業道路綠美質不足現況，更增添不同季節美感，並結合冬季花開喜氣節慶意象，將產業道路搖身一變為景觀廊道。

景觀處表示，過年前已逐漸開放的櫻花，目前正值盛開時節，美麗的粉色於長長的綠蔭大道中，增添鮮明的亮點，帶給用路人許多驚喜，不妨趁著假日時節去深坑或貓空遊玩時，順道開著車或騎單車前往阿柔洋產業道路進行一趟驚奇的尋找櫻花之旅吧！更多最新花況資訊，可參考FB「賞花快報」粉絲團按讚追蹤。

▲阿柔洋產業道路沿路都是粉嫩驚喜。

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