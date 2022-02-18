WHO建議「有條件縮短」14天隔離期！　佛奇籲：是時候恢復正常了

▲WHO指出，檢測結果為陰性又沒有症狀者，隔離期可縮短至7天。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）表示，新冠肺炎疫情嚴重的地區國家，在特定條件之下可以適度縮短14天隔離期，若檢測結果為陰性，僅須隔離7天。美國首席防疫顧問佛奇也說，儘管新冠肺炎仍有風險，但美國是時候開始慢慢恢復正常了。

根據《路透社》報導，WHO表示，在某些特定情況之下，可以適度縮短14天隔離期，新的指導方針也能對確診數激增、基礎醫療服務面臨極大壓力的地區和國家有所幫助。WHO指出，無症狀且未進行篩檢的人，隔離期間可從14天縮短至10天，若檢測結果為陰性又沒有症狀者，隔離期可縮短至7天。

WHO在指導方針中提到，在無法篩檢以縮短隔離期的地方，或許可用判別有無症狀來代替篩檢，在類似的情況下，各國或許也可考慮放寬接觸史追蹤措施．疫調的重點應放在醫護人員等較易感染的高風險族群。

佛奇（Anthony Fauci）接受採訪時指出，美國民眾在防疫方面已經越來越疲勞，目前還沒有完美的應對方案，「事實上，全世界和美國真的需要以某種方式恢復生活，你不想魯莽地把一切拋開，但必須開始慢慢朝著這個方向前進。」

目前美國確診數仍然很高，每天平均死亡數約2200人，但其中大部分都沒有接種疫苗。佛奇說，各州的防疫政策都有所權衡，而過度嚴格的政策也是有害的，「對心理健康的影響、對孩子發展的影響、對學校的影響，這與防止感染是平衡的嗎？我也沒有正確答案。」