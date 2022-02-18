蔣萬安不滿黃珊珊人身攻擊「豬頭說」　柯文哲勸：一笑置之比較高明

記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，藍綠白三方積極要爭奪下一屆的首都執政權。北市副市長黃珊珊日前被問到棄保議題時，意有所指稱「提一個豬頭都要當選，市民會這麼傻？」引來國民黨立委蔣萬安反擊黃珊珊人身攻擊。對此，台北市長柯文哲說，很多事情要學會不要對號入座，「很多東西要一笑置之，才是比較高明的處理方式」。

▲柯文哲出席2022士林官邸鬱金香展。（圖／記者黃克翔攝）



針對豬頭說掀起的風波，黃珊珊18日出席士林官邸的鬱金香展活動開幕時解釋講，自己只是在評論大家應該要努力，而不是靠著別人或影響別人，「蔣委員應該不是這樣的人，不用太...，我不想說是對號入座，我想講的是大家都要努力不是嗎？你不努力才會有這問題」。

而同為港湖選區民代的前立委李彥秀，日前也批評黃珊珊為了選舉帶假面具，對此，黃珊珊不願多做評論，僅表示，「每個人意見我們都尊重，大家各自把各自的事情做好」。

另外，藍白河議題正熱，知名媒體人趙少康再於臉書喊話合作，身兼民眾黨主席的柯文哲說，還是那句話，不要為了政黨利益犧牲國家利益，不要為了少數人利益犧牲多數人利益，不要為了短期利益犧牲長期利益。

柯文哲表示，其實很多邏輯就是，站在一個黨的邏輯在思考，「其實應該站在一個社會、一個國家的立場思考，很多邏輯會不一樣」。